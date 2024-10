MC Carol abre portas de sua nova mansão e mostra detalhes do imóvel luxuoso

MC Carol impressionou ao mostrar pela primeira vez detalhes da mansão onde mora no Rio de Janeiro com o marido, Cosme Santiago

A funkeira MC Carol impressionou o público na quarta-feira, 9, ao mostrar pela primeira vez detalhes de sua nova mansão, localizada no Rio de Janeiro, onde mora com o marido, Cosme Santiago. A tour pelo imóvel de luxo foi feita ao lado do surfista Pedro Scooby para o quadro 'PodPah Visita'.

A residência da cantora, rodeada de muito verde, conta com piscina, churrasqueira e um closet na área externa, feito especialmente para Carol guardar as roupas de seus shows. Nas imagens publicadas no canal, é possível perceber diversos quadros com fotos do casal na sala de visitas.

Apesar de residir em um local dos sonhos, a cantora reforçou que nem sempre foi assim. Ao longo do bate-papo com Pedro Scooby, ela recordou os perrengues enfrentados no início da carreira. "Já cheguei a fazer sete shows em um sábado a R$ 50 cada um. E isso quando eu recebia, porque o contratante fugia e não pagava. Mas é fazer a parada por amor e ter fé que um dia a parada não ia dar ruim", relatou MC Carol.

A artista ainda revelou que gosta bastante de curtir seu 'retiro espiritual', como brincou Pedro Scooby. "Sou caseira, sou bem bicho do mato. Guardo energia pro palco", declarou ela.

Arraste para o lado e confira imagens da mansão de MC Carol:

MC Carol se casa com ator em terreiro de Candomblé

Em setembro deste ano, a funkeira MC Carol se casou pela segunda vez com o ator Cosme Santiago. Os dois renovaram os votos de união no dia 1º, em uma cerimônia em um terreiro de Candomblé, no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, Carol mostrou momentos da celebração, que foi feita pelo babalorixá Babá Jooh no Ilê Axé Raízes Obá Kossô Omi. Para o grande dia, os dois usaram looks brancos e a noiva usou um buquê de girassol; confira detalhes!