Renato Aragão se pronuncia sobre polêmica com a filha: 'Não vou me calar'

Renato Aragão se pronunciou sobre as acusações de que teria uma relação difícil com Juliana, sua filha mais velha, fruto do primeiro casamento

Nos últimos dias, Renato Aragão viu seu nome em diversos portais de notícia. O humorista foi acusado em um podcast, de "esconder" Juliana, sua filha mais velha, fruto do primeiro casamento.

A moça, que é motorista de aplicativo e vive uma relação socioafetiva, afirmou nas redes sociais que está enfrentando dificuldades financeiras. Nesta segunda-feira, 14, Renato decidiu se pronunciar sobre o assunto e concedeu uma entrevista para a coluna F5, do jornal Folha de São Paulo.

"Ela é minha filha tanto quanto o Paulinho, o Ricardo, o Renato Jr. e a Lívian. Nunca fiz diferença — nem pela escolha sexual dela, nem por ser adotiva. Filho é filho. E sobre dinheiro, nunca tivemos problema nenhum quanto a isso. Toda vez que ela precisou, ela teve. Meus filhos são autônomos, trabalham como diretores e músicos e estamos sempre juntos mesmo eles tendo suas próprias vidas e famílias. Não escondo ninguém, minha família sempre foi pública, está até no Google, mas eles são discretos e têm vida própria e particular".

Juliana mora com a mãe e, segundo Renato, foi escolha dela trabalhar como motorista de aplicativo. "Foi uma escolha dela e digna, como qualquer outro trabalho. Na vida temos que trabalhar com o que amamos. Eu não achei nada de mais. Hoje a Juliana não mora conosco, mas a filha dela mora. Está com 17 anos, indo fazer faculdade e tem uma relação incrível comigo".

Renato também negou a fama de ser rude e afirmou que costumava não se pronunciar sobre esses assuntos, mas cansou de falsas acusações.

"De uns anos para cá está ficando difícil, sabe? Porque não só eu mas a minha família tem sofrido uma campanha orquestrada de difamação, que tem método, usa mentira e desinformação como armas, é mal intencionada. O que começou com 'ele não gosta de ser chamado de Didi' agora mira nos meus filhos, sabe? E aí passamos a sofrer cada vez mais. Eu sempre preferi me calar, porque tenho mais motivos para agradecer do que para reclamar. Mas as pessoas estão repetindo mentiras que vêm de fontes maliciosas, com interesses específicos. Não vou mais me calar".

O famoso também comentou que a sua saúde está ótima, ao contrário do que algumas notícias afirmaram recentemente. "As pessoas adoram me matar na internet (risos). A bola da vez é a minha saúde. Veja, eu tenho 90 anos. Então não estou tão rápido quanto eu era. Mas o humor segue nas minhas veias sempre. Mas o tempo pesou. Ando emotivo demais e chorando muito. Dizem que a idade traz isso, essa emotividade. Eu virei um idoso chorão. Participo das reuniões com a comunicação, gravo meus vídeos para as mídias sociais, que me divertem e amo fazer isso. Mas eu continuo com 90 anos, né?", disse ele.

Fake News

A atriz e apresentadora Lívian Aragão, filha do humorista Renato Aragão, viveu um momento tenso ao ver que seu perfil no Instagram foi invadido. A conta dela foi hackeada e os criminosos aproveitaram para compartilhar uma fake news sobre o veterano.

Eles compartilharam uma foto em preto e branco da atriz na companhia do pai. "Comunicado de luto: por Lívian Aragão", dizia a mensagem falsa, que assustou os fãs. Nas redes sociais da jovem, também foram compartilhadas uma sequência de informações sobre falsos investimentos em seu nome.

Logo em seguida, o humorista desmentiu a publicação e esclareceu que o perfil da herdeira foi invadido por criminosos. "Mentira, Hackearam minha filha", declarou. Lilian Aragão também confirmou o ataque e fez um alerta aos internautas: "Pessoal, queremos informar que a conta livianaragao foi hackeada. Por favor, não respondam mensagens, cliquem em links ou interajam com qualquer conteúdo suspeito vindo dessa conta!".

Leia também: Filho de Renato Aragão faz rara aparição na TV e revela intimidade do pai