Alerta fofura! Graciele Lacerda encantou os seguidores ao mostrar a filha, Clara, sorridente e cheia de charme em nova foto nas redes sociais

Nesta segunda-feira, 14, Graciele Lacerda encantou os seguidores ao compartilhar um novo registro da filha, Clara, nas redes sociais . A pequena, de apenas três meses, apareceu sorridente dentro do carrinho, esbanjando carisma com um look de borboleta e um lacinho adorável na cabeça.

"Miss simpatia", escreveu a mamãe coruja na legenda da publicação. Mais cedo, a influenciadora também dividiu com os fãs um vídeo fofíssimo da herdeira tentando se sentar ao avistar um bichinho de pelúcia.

No último dia 25, Graciele usou as redes para se declarar à pequena, fruto do relacionamento com Zezé Di Camargo, que completava mais um mês de vida. "Hoje minha princesa faz 3 meses! Como passa rápido! Que Deus cuide de você", escreveu na ocasião.

Confira os registros:

Clara esbanja fofura em nova foto. Foto: Reprodução/Instagram

Graciele Lacerda esbanja fofura ao dançar com a filha, Clara

Graciele Lacerda encantou os seguidores ao surgir em clima descontraído com a filha, Clara, de apenas três meses. Na manhã desta sexta-feira, 11, a influenciadora usou as redes sociais para compartilhar um vídeo em que aparece dançando com a pequena, fruto de seu casamento com o cantor Zezé Di Camargo.

Na última quinta-feira, 10, a mamãe coruja já havia emocionado os fãs ao mostrar o primeiro passeio de Clara no shopping. Nas imagens compartilhadas, Graciele aparece sorridente com a filha nos braços enquanto aproveitam juntas o momento especial de lazer.

Para a ocasião, Graciele apostou em um look casual e confortável: camisa branca, calça jeans e tênis. Clara, por sua vez, roubou a cena com um vestido florido, meias brancas, sapatinhos delicados e uma charmosa tiara de laço. "Nosso primeiro passeio no shopping juntas! Filha, como é bom viver esses momentos vocês!", se derreteu a mamãe na legenda da publicação. Assista ao vídeo recente!

