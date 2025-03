Mc Carol conta motivo de ter feito cirurgia bariátrica: 'Fui obrigada'

Mc Carol contou o motivo que a fez decidir fazer a cirurgia bariátrica e também recordou um momento delicado com uma cirurgia plástica

Mc Carol sempre teve muito medo de fazer a cirurgia bariátrica, mas mudou de ideia quando precisou ser operada às pressas com uma crise de vesícula.

"Demorei muito tempo para fazer. Tinha que ter feito aos 18 e fui enrolando. Aí, com quase 30, fui lá e fiz. Tinha medo. As pessoas falavam: 'bariátrica mata, você vai morrer'. Acho que antigamente tinha que cortar de cima a baixo. Mas hoje em dia são só quatro furinhos e acabou", disse ela em entrevista para a Quem.

A cantora relembrou o quanto sofreu com as crises de vesícula. "O que me levou a fazer a bariátrica foi ter feito a cirurgia da vesícula forçada. Fui obrigada a operar a vesícula porque fiquei dois anos sofrendo, tendo crises, e uma noite liguei para o meu médico e falei: 'Doutor, pelo amor de Deus, me passa um remédio mais forte. E ele falou: 'Carol, não tem remédio mais forte. Você precisa operar urgente senão vai morrer'. Aí tive que operar porque sentia muita dor e tinha que trabalhar".

Na ocasião, o médico explicou que a bariátrica seria parecida. "O médico me falou: 'Na bariátrica vou furar no mesmo lugar, vai ser a mesma recuperação'. Falei: 'Mentira, para de caô, doutor!'. Ele falou que ia ser a mesma dor e foi. Foi a mesma recuperação".

Carol ainda contou que a recuperação tranquila a surpreendeu. "Foi bem tranquilo, foi impressionante para mim. Não tomei vitamina nenhuma, nada. Só tive enjoo. Sentia enjoo com o cheiro do sabão em pó. Tinha que lavar minha roupa com o mínimo de sabão. Também enjoava com cheiro de perfume, de feijão, de manteiga. Mas a bariátrica me surpreendeu".

No entanto, a famosa enfrentou problemas quando realizou algumas cirurgias reparadoras. "O que foi sinistro foi a lipo que fiz no braço depois da bariátrica. Fui para CTI e tudo, tomei seis bolsas de sangue e três de ferro. Quase morri. Perdi muito sangue e não tinha mais veia, tive que fazer um acesso venoso profundo na perna. Fiquei dez dias no CTI".

Por fim, Mc Carol fez questão de revelar seu peso atual. "Fiz a bariátrica [método] que perde menos, acho que é o bypass, que o médico coloca um grampo que pode tirar. Se fizesse a outra [o outro método de bariátrica] teria perdido muito mais. Hoje em dia estou pesando 135 quilos, tenho 1,67m. Acho que estaria muito abaixo [com o outro método]. Pretendo perder mais, pelo menos esses 35 quilos aí. Minha meta é chegar aos 100 quilos", concluiu.

Amor

Em suas redes sociais, Mc Carol sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 800 mil seguidores. Recentemente, a cantora aproveitou o dia de sol para curtir bastante a piscina de sua mansão. Em sua conta no Instagram, a artista fez um carrossel de fotos e vídeos.

Em diversas imagens, Carol surgiu com um biquíni verde e amarelo na beira de sua piscina. E em um dos vídeos, a famosa surgiu recebendo um beijão apaixonado do marido Cosme Santiago.

"Vivendo", escreveu ela na legenda da publicação, que já recebeu inúmeros comentários. "Cada um com a terça que merece", brincou uma internauta. "Carol está linda e plena", escreveu outra. "Belíssima", elogiou uma terceira.

