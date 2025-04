Juliette revela que prefere perder seguidores a abrir mão do seu bem-estar

A vencedora do BBB 21, Juliette, fala sobre fama, dinheiro e como lida com as expectativas do público no dia a dia; confira!

A vencedora do BBB 21, Juliette Freire, de 35 anos, falou abertamente sobre sua vida como figura pública e refletiu sobre a real necessidade de fama e dinheiro. A cantora, que alcançou a fama ao vencer o BBB 21, afirmou que poderia ter se lançado "sem nenhuma precaução nesse universo digital de cobrança e de alimentação desenfreada de conteúdo", mas preferiu adotar uma postura mais cuidadosa em suas decisões.

Juliette disse que compartilha os momentos com seu público, mas de forma mais controlada, priorizando seu bem-estar, mesmo que isso leve à diminuição de sua popularidade. "Eu alimento, sim, mas é bem equilibrado. Eu perdi seguidores, conscientemente, por escolhas conscientes, saudáveis, eu entendo isso. Não sou a pessoa que faz 50 mil stories por dia, não mostro tudo, só até o ponto em que estou confortável", refletiu em entrevista ao Mamilos Podcast.

Juliette destacou que essas escolhas são baseadas no autoconhecimento e na reflexão sobre a real necessidade das coisas. "Precisa se conhecer muito bem para não se entregar demais. E e a troco de quê? Se é o que você quer mesmo, se precisa de toda essa atenção, todo esse dinheiro e toda essa fama. E o que você vai fazer com isso? Se questionar mesmo o valor dessas coisas e entender que a expectativa, principalmente de fama e rede social é muito sobre o outro, não é sobre mim. Por que eu vou me escravizar a uma expectativa do outro se no final das contas eles não estão nem olhando mesmo para mim? Sei separar muito bem isso".

Favoritos do BBB 25

Juliette Freire usou as redes sociais nesta segunda-feira, 14, para revelar para seus seguidores quais participantes gostaria de ver na final do BBB 25. O reality show da TV Globo chega ao fim no dia 22 de abril.

Através do seu perfil oficial no X, o antigo Twitter, a campeã do BBB 21 contou que gostaria de ver Vitória Strada, Renata e Guilherme na final do programa.

