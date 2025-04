Médico relembra caso de obesidade de Jojo Todynho e alerta: ‘Não pode ser romantizado’

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico João Marcello Branco, que acompanhou o processso de emagrecimento de Jojo Todynho, faz alerta sobre a obesidade

A cantora Jojo Todynho (28) vem chamando atenção com sua transformação física desde que passou por uma cirurgia bariátrica, em agosto de 2023. A famosa costuma compartilhar nas redes sociais sua rotina com dieta e treinos, e já eliminou mais de 80 quilos. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico clínico geral João Marcello Branco, que acompanhou a artista em todo o processo pré (iniciado em 2022) e pós-cirúrgico, ressalta que a cirurgia é apenas um dos elementos do tratamento.

“A primeira coisa que eu abordo quando uma pessoa quer fazer a cirurgia bariátrica é se ela está centrada e imbuída em mudar a sua vida”, destaca o médico, especialista em emagrecimento e performance física, acrescentando que é necessário mais do que o procedimento cirúrgico. O envolvimento do paciente com o processo é decisivo.

“Tem que estar conquistando um projeto futuro que vai ser um divisor de águas na vida dela. Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é que a gente lida com a obesidade como a doença mais crônica, mais degradante para a pessoa. É uma doença que menos aparece como efeito colateral. Às vezes, você não sente nada. Às vezes, está com diabetes e não sente nada. O paciente não pode se acomodar e tem que ter uma postura ativa, tem que ir atrás e querer mudar. Tudo, nesse momento, depende dele”, fala Branco.

O médico defende uma abordagem ampla do tema, incluindo políticas públicas de enfrentamento à obesidade. “Dentro desse contexto, que nós defendemos, a obesidade é uma doença crônica que necessita de uma política pública responsável de abrangência para a população, onde a obesidade é a maior comorbidade que causa risco cardiovascular e morte. Dentro desse contexto de saúde pública, hoje a obesidade não pode ser romantizada, é uma doença que tem que ser tratada a sério pelas entidades públicas”, salienta.

‘NÃO É PRA QUALQUER UM’

No início de abril, a campeã do reality show A Fazenda 12, da Record, esteve no evento Arnold Sports Festival South America, realizado em São Paulo, e falou um pouco sobre as mudanças em sua vida desde que passou a priorizar sua saúde e quantos quilos já eliminou.

"Em 2019, começou minha luta contra a obesidade. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que fui. São 86 kg a menos. Não é para qualquer um. Não é só bariátrica, não é só plástica. É disciplina e força de querer mudar, incentivar as pessoas a terem um futuro melhor", declarou.

Em seguida, Jojo revelou que deseja competir no fisiculturismo futuramente. "Quando a gente não tem noção de futuro, a gente não aguenta o processo. É a saúde, a mente também. Mudei e vou mudar mais, porque ano que vem estarei aqui [competindo]", disse. "Estou preparada para tudo. Gosto que as pessoas me subestimem, porque eu vou lá e mostro o contrário. Guardem bem esse corpo, porque ano que vem ele estará melhor", completou a famosa.

