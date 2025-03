Lexa reflete sobre retorno aos palcos após perda da filha

A cantora Lexa retorna ao trabalho após luto pela filha, Sofia. Em entrevista, ela falou sobre a expectativa para voltar aos palcos

A cantora Lexa está de volta ao trabalho após um período afastada devido ao luto pela morte prematura da filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna. Em entrevista ao portal Leo Dias divulgada nesta segunda-feira, 24, a artista falou sobre a expectativa para voltar aos palcos.

A cantora, disse que se sente mais forte para retomar a agenda de trabalho e revelou estar ansiosa por esse momento. “Fazer o que eu faço, me faz muito feliz! Voltar para os palcos será uma alegria”, disse ela.

Após dois meses com a agenda totalmente suspensa, o retorno de Lexa está sendo planejado e coordenado por sua mãe, Darlin Ferrattry. “Ela vai gravar alguns programas de TV na Globo, que já estão agendados e vou reorganizar a agenda dela para que o retorno aconteça”, detalhou.

Lexa revela que fez música para a filha: 'Choro o dia inteiro'

Recentemente, Lexa contou que escreveu uma canção para a herdeira. "Cada dia é um dia. Tem dia que eu estou um pouco melhor, tem dia que eu choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor. Hoje eu fiz a minha canção favorita. Hoje eu fiz uma música para a minha princesa, meu amor. E fazer ao lado de pessoas que eu tanto admiro, que eu gosto muito. Eu cantei com toda a força do meu ser, com a minha alma e ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música foi muito especial. Todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia", contou.

Em outro momento, ela fez um relato sobre a experiência de lidar com o puerpério e a dor da perda de sua filha. Veja o que ela disse!

