Gizelly Bicalho revela que foi traída pelo ex-namorado

A ex-BBB Gizelly Bicalho revelou em suas redes sociais que foi traída pelo ex-namorado e ainda fez um alerta sobre casais perfeitos na internet

Nesta quinta-feira, 26, Gizelly Bicalho compartilhou um vídeo em suas redes sociais e revelou que foi traída pelo ex-namorado. A ex-BBB ainda afirmou que o ex engravidou outra mulher enquanto eles ainda estavam juntos.

"Na semana do meu aniversário, ele mandou uma mensagem para uma pessoa muito próxima nossa e disse que ia ter uma revelação bombástica que ia mudar a vida dele, que não tinha soltado na mídia e ainda ia aparecer. Quando eu saí, a minha melhor amiga veio aqui em casa para me contar o que tinha acontecido: 'Seu ex-namorado está namorando outra e ele engravidou outra menina'. Comecei a rir e pensei que era bom que não fosse comigo", disse ela.

Em seguida, Gizelly fez as contas com o tempo gestacional e descobriu a traição. Além disso, ela fez um alerta sobre casais perfeitos na internet.

"Não existe gente perfeita, cuidado com quem ser perfeito demais com você. Cuidado com as pessoas boazinhas demais. Essas são as piores. Cuidado com o casal perfeito que você vê na internet. Você não sabia que eu olhava e pensava que eu jamais casaria ou teria um filho com essa pessoa. Ele não é o amor da minha vida e sou infeliz do lado dele", concluiu.

Cirurgia

A advogada e ex-BBB Gizelly Bicalho passou por uma cirurgia na quinta-feira, 16, após romper um ligamento durante sua participação no reality A Fazenda 16, no ano passado. Em entrevista à CARAS Brasil, o médico reumatologista Fabio Jennings explica sobre a condição da influenciadora digital e alerta para recuperação após o procedimento médico.

Em uma publicação no feed do Instagram, Gizelly Bicalho apareceu na cama do hospital e contou o que aconteceu. "Cirurgia para reparar o ligamento rompido no ombro concluída. Agora é focar na recuperação, mas em três meses estarei 100% recuperada. Obrigada a quem sempre acreditou e esteve ao meu lado", explicou ela.

Segundo o Dr. Fabio Jennings, esses rompimentos acontecem geralmente nos tendões do ombro, especialmente naqueles que fazem parte do manguito rotador, uma espécie de conjunto de músculos e tendões que estabilizam e movimentam o ombro. Mas, no caso de Gizelly, um ligamento ainda mais forte que rompeu por causa de uma luxação do ombro —quando o osso é deslocado da articulação.

"As roturas podem ser parciais, ou seja, somente uma parte do tendão ou ligamento é afetada, ou totais, as quais são as mais importantes e sintomáticas.Contudo, as consequências dos rompimentos tendíneos e ligamentares dependem, além do tamanho das lesões, da idade da pessoa, das atividades que realiza, das condições de saúde geral e do estado dos demais tendões e articulações do ombro", explica.

