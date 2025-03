Sheila Mello e Fernando Scherer se reúnem no aniversário da filha

Sheila Mello e Fernando Scherer organizaram uma festa intimista para comemorar o aniversário de 12 anos da filha, Brenda

Sheila Mello usou as redes sociais para mostrar a comemoração do aniversário de 12 anos da filha, Brenda, fruto de seu relacionamento com o ex-nadador Fernando Scherer, de quem se separou em 2018.

Em seu perfil, a ex-dançarina do grupo 'É o Tchan' mostrou a festa intimista que organizou para celebrar a data especial. Além do ex-marido, o evento contou com a presença de outros familiares, entre eles, Isabella Scherer, e os filhos gêmeos, Mel e Bento, de dois anos, frutos de sua relação da Rodrigo Calazans.

Ao mostrar Brenda posando sorridente com os convidados e também com seu bolo de aniversário, Sheila falou sobre o novo ciclo da filha. "O tempo passa mais rápido do que almejamos… Outro dia era uma bebê dos cachinhos dourados nos meus braços, hoje é essa adolescente linda (e gigante!) diante de mim", começou.

A dançarina também falou sobre o tamanho da herdeira. "Teve até aposta: achamos que você chegaria na minha altura aos 12. Pois bem… eu perdi. Com 1,72, você já me ultrapassou há algum tempo", confessou a famosa, que se declarou para a aniversariante: "Feliz vida, minha filha! Que venham mais momentos assim, cheios de alegria e amor. Te amo infinito!", finalizou.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sheila Mello (@sheilamello)

Sheila Mello anuncia mudança para um apartamento menor

Em suas redes sociais, Sheila Mello sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores. A dançarina publicou um vídeo e anunciou que está de mudança para um apartamento menor.

"Estou de mudança e esses serão os últimos momentos vividos aqui nesse apartamento que foi meu lar por alguns anos. E não tem como ter um misto de emoção. Despedidas não são fáceis, ainda mais quando envolvem tantas memórias. E agora a vida me convida para um novo e grande desafio. Eu vou viver em um apartamento que é um 1/5 do tamanho deste. Eu viverei por um ano. Até alçar, vou para o meu próximo objetivo (...)", disse em um trecho. Confira a publicação!

Leia também:Sheila Mello esbanja beleza em clique na natureza: 'Uma deusa'