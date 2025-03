MC Kako revela bastidores do show business e aponta significado impactante: 'Muita coisa guardada'

MC Kako é o único artista do funk no Lollapalooza Brasil deste ano. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista fala sobre representatividade musical

MC Kako (26) é o único representante do funk no Lollapalooza Brasil, festival de música que acontece neste final de semana (dias 28, 29 e 30) em São Paulo. Autor do álbum Coisas Que Eu Já Devia Ter Dito Há Um Tempo, lançado no ano passado, o artista destaca o significado de representatividade na sua escalação para o line-up.

O cantor chega ao palco do evento com o single Crocante Interessante, criado com a Club Social em parceria com Leonne e Perera DJ para abraçar a cultura urbana e promover o gênero musical dentro e fora do festival.

"É muito importante. Pra mim, é muito além até do gênero. Pra mim, conta todas as estatísticas possíveis. Eu tô me apresentando lá até por ser um cara completamente fora do eixo do cenário. Eu sou um cara do interior, do mapa, que tá me representando não só o funk, mas representando toda uma galera que me acompanha, que torce por mim, representando minha terra, o Paraná. É uma realização de um projeto que vem acontecendo, um projeto Kako mesmo, que vem dando certo, eu tô feliz demais por isso", afirma em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

Sua estreia em um dos maiores festivais de música do país vai contemplar todos os ouvintes, o que inclui as pessoas que não acompanham sua carreira. Kako revela que pensou em um espetáculo que vai ficar na lembrança de cada um.

"Todo show meu, eu tento entregar o meu máximo, independente de tudo, acho que o show tem que ser alguma coisa que marca a gente. Acredito que meu público, meu fã consegue sentir muito essa conexão e lembra, consegue se conectar muito comigo, com a música, com a sonoridade do show e o Lollapalooza vai ser diferente, a gente tá bolando uma parada muito grandiosa pra lá, vai ser um show diferente de tudo que eu já fiz, a gente quer colocar muito esse lado musical meu mesmo assim, esse lado da banda, esse lado das referências musicais de tudo que eu gosto de ouvir", revela.

"A gente trouxe isso muito pra minha música, a gente tá preparando uma surpresa muito legal também Espero que quem for lá consiga sentir muito isso daí no show. Que a gente consiga marcar esse dia na vida de quem estiver lá, essa tarde de sexta-feira e, pô, primeiro dia de festival, se Deus quiser, a gente vai abrir com um grande estilo", complementa.

Músicas que integram o álbum Coisas Que Eu Já Devia Ter Dito Há Um Tempo farão parte da setlist de Kako. O funkeiro destaca que o disco traz sentimentos que estavam guardados com ele e que, em forma de composição, são liberados como forma de libertação pessoal.

"Eu sempre fui um cara de rasgar muito o verbo nas minhas músicas, falar o que eu sempre pensei, o que dava na teia. Porém, eu comecei assim, depois que eu comecei a realmente ganhar dinheiro com a música, depois que a música virou mais business na minha vida, virou negócio, acabou moldando muito o meu jeito de escrever, o meu jeito de compor. Porque aí eu comecei a segurar um pouquinho o que eu tinha pra falar e esse álbum eu falei, pô, o Kako é isso. Não pensa muito, só fala, só canta, põe na letra e joga pro mundo. Então, a ideia do nome foi essa. E hoje não tem mais nada assim que eu não disse não. O que eu penso eu falo mesmo, acho que é muito ali com o nome do álbum. Não tem mais nada que eu deixe de falar não. O que eu penso eu já mando mesmo na lata", finaliza.