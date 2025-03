Lexa faz relato sobre o puerpério após a perda da filha: 'Não foi fácil'

A cantora Lexa refletiu sobre a experiência de lidar com o puerpério e a dor da perda de sua filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento

A cantora Lexa e o noivo, o ator Ricardo Vianna, estão aproveitando alguns dias de descanso na África do Sul. Nesta quarta-feira, 12, a artista compartilhou alguns cliques da viagem e refletiu sobre a experiência de lidar com o puerpério e a dor da perda de sua filha, Sofia, que faleceu três dias após o nascimento, em decorrência de um parto prematuro.

"Viajar faz bem pra alma, né? Quantas vezes eu fechei os olhos e conversei com a minha pequenininha... Eu sempre procurava a estrela mais brilhosa e começava a me declarar. Passar pelo puerpério sem a minha bebê não foi fácil, olhar pro meu corpo e ver as cicatrizes que ficaram sem a maior recompensa.. é muito duro" , iniciou ela na legenda da publicação.

"Foram dias especiais, onde eu mais sorri do que eu chorei… Então valeu a pena! Agora é voltar aos poucos e fazer o que eu amo. Quero agradecer imensamente todas as palavras de acolhimento e amor que venho recebendo! Deus abençoe muito vocês!", complementou.

Médica de Lexa faz alerta sobre diagnóstico da cantora: 'Assunto muito sério'

Recentemente, Lexa usou as redes sociais para compartilhar um alerta. Ela publicou um vídeo de sua obstetra, Camila Martin, explicando mais sobre o seu diagnóstico: um quadro raro de pré-eclâmpsia precoce com síndrome de Hellp.

"Vim falar de um assunto muito sério, uma doença que ainda é a principal causa de morte materna no Brasil, a pré-eclâmpsia. Lexa decidiu transformar sua dor em um alerta para ajudar outras mulheres e sua famílias. Infelizmente, não conseguimos eliminar completamente os casos, mas podemos prevenir muitos deles com boas práticas obstétricas e conscientização", iniciou Camila no vídeo. Veja o relato completo.

