Lexa revela problemas de saúde que sua filha teve ao nascer: ‘Comprometidos’

Em relato comovente, Lexa fala pela primeira vez sobre os problemas de saúde que sua filha teve ao nascer prematura após a pré-eclâmpsia

A cantora Lexa revelou novos detalhes sobre a morte da filha recém-nascida, Sofia, que viveu por apenas 3 dias após o parto prematuro. Fruto do relacionamento da artista com o ator Ricardo Vianna, a menina veio ao mundo antes do previsto por causa do quadro de pré-eclâmpsia na gestação, que fez com que a chance de seguir com a gravidez fosse interrompida.

Em entrevista ao Fantástico, Lexa contou pela primeira vez sobre os problemas de saúde que a bebê teve ao nascer. " A minha filha nasceu com todas as coisas que eu estava sentindo. Ela nasceu com rins comprometidos, com fígado, com a pressão alterada. Muito pequenininha, mas muito linda ”, disse ela, entre lágrimas.

A artista ainda comentou sobre a importância do apoio de Ricardo Vianna durante a fase desafiadora. "Foi imprescindível ele estar comigo. Ele foi muito forte, ele é muito forte”, afirmou ela. Então, ele desabafou sobre a dor de pai e marido neste momento. "O que mais me dói como marido e como pai e não poder fazer nada, né. Estar dentro de um hospital e ver minha filha intubada e não poder nada fazer sobre aquilo. Ver a minha mulher correndo risco. Com mais um dia na gestação, ela poderia não estar do meu lado”, contou.

Por fim, Lexa comentou sobre a dor do luto. "Essa dor... A impressão que eu tenho é que não vai ter um dia na minha vida que eu não vá chorar. É muito difícil. Eu fiz tudo que eu podia. Às vezes a gente quer se culpar. Não tinha mais o que eu fazer. Eu estou vivendo a minha dor e ela é grande", comentou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

A bebê Sofia nasceu no dia 2 de fevereiro de 2025 e morreu no dia 5 de fevereiro de 2025. A morte dela só se tornou pública alguns dias depois, quando Lexa fez um post emocionante. Leia o post dela aqui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Leia também:Lexa comove ao falar da sensação de enterrar a filha: ‘Indo junto’