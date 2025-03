BBB 25: Aline desabafa sobre comentários de sister: 'Falas muito pesadas'

"Eu vi muitos vídeos que me deixaram muito triste", confessou Aline Patriarca ao participar do programa Mesacast após ser eliminada do BBB 25

Nesta quarta-feira, 26, Aline Patriarca participou do programa Mescast BBB e desabafou após descobrir alguns comentários feitos por Vilma, mãe de Diogo Almeida, com quem relacionou durante o BBB 25.

"Eu vi muitos vídeos que me deixaram muito triste, sabe? Ela, que é mulher, fez comentários que me invalidaram como mulher, como pessoa. Ela falou sobre eu querer me aproveitar do Diogo, de eu querer o protagonismo", lamentou.

"Ela falou sobre eu ser uma mulher para curtir por um ou dois dias e, depois, levar uma amizade porque eu sou engraçada. São falas muito pesadas e que me incomodam absurdamente. Eu não admito isso", acrescentou a Policial Militar, eliminada do programa nesta última terça-feira, 25.

Aline ainda falou sobre os comentários que os gêmeos João Gabriel e João Pedro fizeram sobre ela. "Eles foram extremamente machistas, desrespeitosos. Eles, a todo momento, tentaram me colocar como uma pessoa que jogava sujo, que não respeitava as pessoas. Isso não aconteceu", completou.

Vale lembrar que Vilma criticou a baiana algumas vezes durante o confinamento. "Ela inventou uma história. Não é carinho. Quando ela estava no paredão, ela levou ele [Diogo] para a piscina, ficaram se beijando... Isso com a intenção de ela voltar do paredão", comentou a estudante de Nutrição em conversa com Maike e Renata. "Ela se agarrou com ele para se aparecer e voltar do paredão, como ela voltou. Ela se agarrou nele. Ela disse: 'Eu dei todo carinho'. Eu falei: 'Que carinho? No dia que ele estava no paredão, você foi arrumar história, mentira, brigou com ele na segunda e na terça'", acusou.

Aline posa com famosos após eliminação do BBB 25

Aline Patriarca não escondeu a sua felicidade ao ser tietada por vários famosos nesta quarta-feira, 26, enquanto estava nos Estúdios Globo. Após compartilhar nos Stories o encontro com as atrizes Larissa Manoela e Jeniffer Nascimento, a Policial Militar mostrou registros com a atriz Bianca Bin, o cantor Belo e o ator e humorista Luis Miranda.

"Como fingir costume com tanta gente incrível ao meu redor? Impossível! Que privilégio compartilhar esse momento com artistas que eu admiro tanto! Obrigada por me proporcionarem essa experiência tão especial!", escreveu a ex-sister. Veja a publicação!

