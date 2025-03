Naiara Azevedo destaca apoio de Ana Castela ao enfrentar dívida de antiga gestão

Assumindo o comando da própria carreira, Naiara Azevedo exaltou atitude de Ana Castela ao lidar com dívida deixada pela antiga gestão: "Grande mulher"

Em entrevista ao "The Noite" com Danilo Gentili, Naiara Azevedo relembrou o momento em que assumiu a própria carreira e descobriu que sua antiga gestão não havia repassado os royalties de "Palhaça" para Ana Castela, música gravada em 2023. A cantora sertaneja exaltou o apoio da Boiadeira durante essa fase.

"A Ana Castela pode ser jovem, mas é uma grande mulher. Aconteceu uma situação comigo e com ela, onde eu fui tomar conhecimento mais afundo de como estavam os meus negócios, e eu gravei uma música com a Ana Castela.", iniciou. "Eu vi que, nessa música, a pessoa que fazia a gestão da minha carreira fez um 'bem-bolado' onde a minha metade [do dinheiro] e a metade da Ana veio só para a Naiara Azevedo", detalhou a famosa.

“Quando tomei ciência disso, peguei o meu telefone e disse para Ana que tinha descoberto essa pendência, que tinha uma dívida e queria acertar com ela. Ela disse: ‘Fica tranquila, você não me deve nada. Vai se reestruturar, vai correr atrás da sua carreira, e o que você precisar de mim, estou aqui para te ajudar.’ Por que estou falando sobre isso? Porque as pessoas precisam saber o quanto essa grande mulher é incrível”, ressaltou Naiara ao relembrar do episódio.

Assista:

Naiara Azevedo enaltece a cantora Ana Castela "As pessoas precisam saber o quanto essa menina , essa grande mulher é incrível " 👏🏼❤️ pic.twitter.com/nBBjLBkJtC — Fran💸 (@FranVitgon) March 25, 2025

Amadurecimento

Quase três anos após participar do BBB, a cantora e compositora Naiara Azevedo (35) ainda reflete muito sobre tudo o que passou durante o tempo em que esteve confinada na casa mais vigiada do país, na companhia de pessoas que nunca tinha visto antes. Em entrevista à TV CARAS, a artista fala do quanto viu sua vida mudar de direção após o reality show da TV Globo, edificando seu amadurecimento e carreira. Ela ainda revela quais ex-participantes do BBB 22 ainda mantém contato. "Aprendi a fazer por mim", confessa a sertaneja.

“Acho que amadureci muito, muito mesmo, em todos os âmbitos da minha vida. E é engraçado a gente falar sobre isso, porque eu estou com 35 anos, né? Uma mulher de 32 (na época em que participou do BBB 22), já está bem situada (risos). E eu percebo o quanto a gente – óbvio, se a gente estiver aberto a isso – evolui na busca pelo o autoconhecimento, saber mais sobre si, estudar. Mas eu não assisti o programa; assisti alguns cortes que viraram meme, algumas coisas que me contaram, mas eu mesmo nunca quis”, fala Naiara. Confira a entrevista completa!

Leia também:Naiara Azevedo expõe tristeza sobre relação abusiva com o ex: ‘Vivi uma prisão’