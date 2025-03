Wanessa Camargo surpreende com atitude envolvendo Dado Dolabella

Wanessa Camargo impressiona ao falar de projeto de Dado Dolabella nas redes sociais após o fim do namoro deles: ‘Estou feliz’

A cantora Wanessa Camargo surpreendeu ao tomar uma atitude envolvendo o seu ex-namorado, o ator e cantor Dado Dolabella. Na noite de quinta-feira, 19, ela compartilhou um vídeo nos stories ao som da nova canção do rapaz, chamada A Gente Faz Amor.

A artista cantou um trecho da música com alegria e demonstrou o seu orgulho ao ver o resultado do novo projeto do ex-namorado. "Gente, essa é a nova música do Dado, que ele acabou de lançar. É uma delícia de música, muito gostosa, e eu participei, vi tudo isso acontecendo. Estou muito feliz por você, Dado, que seja muito sucesso”, afirmou ela.

Vale lembrar que Wanessa e Dado estão separados há algum tempo. Em fevereiro, ela confirmou o fim do namoro e falou no programa Domingão com Huck, da Globo, sobre a decisão de ficar solteira por um tempo. "O que eu posso dizer agora, é que eu estou precisando de uma solitude, precisando de um pouquinho de solidão para pensar na minha vida. Foi um ano de 2024 muito desafiador para mim, em todos os sentidos, então foi um ano que eu aprendi tanta coisa e foi tanto barulho, eu precisava de silêncio. Às vezes o silêncio é ficar um pouco sozinha, esperar esse momento para entender", acrescentou.

É bom lembrar que casal reatou o namoro em 2022 após cerca de 20 anos separados. Eles namoraram no início da vida adulta e cada um seguiu o seu caminho. Ele teve seus filhos e viveu outros relacionamentos. Enquanto isso, ela se casou com o empresário, com quem teve dois filhos, João Francisco e José Marcus. Após ela se separar, os dois voltaram a namorar. Depois do BBB, ela ficou um tempo separada de Dado.

Assista ao vídeo de Wanessa cantando a nova música de Dado:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Leia também:Beatriz Reis celebra encontro com Wanessa Camargo: 'Te amo'