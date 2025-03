Anitta abre o jogo sobre vontade de formar uma família

A cantora Anitta participou de um podcast e abriu o jogo sobre os planos de formar uma família e lançar um projeto de mantras. Veja o que ela disse!

Ao que parece, Anittatem enfrentado uma jornada de transformação tanto pessoal quanto profissional, e a cantora tem se aprofundado cada vez mais no auto conhecimento. A artista revelou que pretende lançar um projeto musical voltado para mantras.

"Tenho alguns sonhos hoje em dia, bem diferente dos que eu tinha antes. Hoje, quero muito fazer um tipo de música que seja uma música medicina. Os mantras acredito que sejam músicas que curam a alma, que têm esse poder de curar a pessoa", afirmou durante participação no podcast Alma Talks.

Em seguida, a famosa comentou mais sobre o projeto. "Acho que minha música tem o poder de elevar, fazer a pessoa dançar, sair de estados de tristeza para euforia, alegria e dança. Mas gostaria de focar em livros, escritas e filmes. Já tenho começado em alguns projetos de elevação da alma interior, da consciência. Isso é um projeto artístico. Um sonho meu de hoje é que esses mantras que eu escuto, que me fazem tão bem, poder de me elevar tão rapidamente, que eu consiga fazer o mesmo show que eu faço, 20 mil pessoas, mas dessa maneira, todo mundo elevado com essas letras que trazem conceitos filosóficos tão profundos. Isso é um sonho, se realizar, vou ficar: 'Uau, que incrível'".



Anitta ainda revelou que tem o sonho de formar a sua própria família. "Hoje, tenho sonhos pessoais de ter minha família, viajar com a minha família, criar momentos e memórias, criar minha família, eu mesma mudar muito como ser humano".

Novo affair

A cantora Anitta surpreendeu ao mostrar uma foto inédita ao lado do seu novo affair. No meio do álbum de fotos da celebração do seu aniversário de 32 anos, a estrela exibiu uma imagem ao lado do empresário Ian Bortolanza.

Anitta e Ian são vistos juntos desde o Carnaval, quando eles apareceram em clima de romance em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Agora, os dois voltaram a surgir juntos na celebração do aniversário dela em um ritual hindu.

Na foto, eles aparecem sentados lado a lado em um momento do ritual. De acordo com o Jornal Extra, o romance deles começou há cerca de um mês e eles se conheceram pelas redes sociais. Ele mora em Florianópolis e é sócio de empresas na área esportiva. O rapaz é discreto e já demonstrou que não quer aparecer na mídia por causa do relacionamento.

Leia também: Anitta mostra festa de aniversário com ritual hindu: 'Gratidão'