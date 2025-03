Acabou! Fernando Zor anuncia o fim do namoro com médica

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, anunciou o fim do seu namoro com a médica dermatologista Lara Bissi

O cantor Fernando Zor, da dupla sertaneja com Sorocaba, está solteiro novamente. Na manhã desta quinta-feira, 27, ele anunciou o fim do namoro com a médica dermatologista Lara Bissi. A revelação sobre o término foi feita por ele em uma publicação nas redes sociais.

"Lara e eu encerramos um ciclo com carinho e respeito. Nem sempre as coisas saem como planejamos, mas seguimos em frente levando os aprendizados e os bons momentos vividos, e desejo apenas o melhor pra você nessa nova fase", publicou o cantor.

Post de Fernando Zor — Foto: Reprodução/Instagram

Quando Fernando e Lara assumiram o relacionamento?

Fernando assumiu publicamente a nova relação em setembro do ano passdo. Na ocasião, o cantor compartilhou a primeira foto do casal com os fãs. "Encontramos o que nem sabíamos que estávamos procurando. Que Deus nos proteja", escreveu ele na legenda do clique romântico.

Apesar de possuir mais de 28 mil seguidores em seu Instagram oficial, Lara Bissi não é famosa. A médica dermatologista costuma dividir com o público sua rotina no trabalho e algumas viagens realizadas. A primeira postagem com Fernando Zor aconteceu de forma conjunta com o cantor. Assim que o novo casal assumiu o romance, Lara compartilhou em seus stories uma foto de um buquê de flores e marcou o famoso.

Em outubro, eles dividiram com os seguidores um registro do casal destacando a aliança de compromisso. No mesmo mês, Fernando publicou uma foto em clima de romance com a companheira e destacou o quanto está apaixonado. "Amor é assim… sentir-se em casa em um beijo", escreveu ele na legenda.

Vale lembrar que, antes de seu relacionamento com Lara Bissi, Fernando Zor terminou um relacionamento de 9 meses comViviane Kotlevski. Antes disso, o cantor sertanejo viveu um romance conturbado com Maiara, da dupla com Maraisa.

