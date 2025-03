Sabrina Sato mostra aliança de casamento com Nicolas Prattes: 'Só amor'

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou novos registros de sua lua de mel e exibiu sua aliança de casamento com o ator Nicolas Prattes

A apresentadora Sabrina Sato embarcou para sua lua de mel com o marido, o ator Nicolas Prattes. O casal, que oficializou a união em janeiro deste ano, conseguiu uma pausa na agenda corrida para curtirem alguns dias a sós na África. E nesta quinta-feira, 27, os pombinhos posaram juntos e mostraram as alianças luxuosas em uma publicação nas redes sociais.

Nas imagens compartilhadas, os dois aparecem em clima de romance em meio as paisagens paradisíacas do local. Na maioria das fotos, a apresentadora aparece usando um biquíni, enquanto o ator aparece sem camisa. Com a praia ao fundo, os artistas também registraram uma foto de suas mãos, destacando as alianças de compromisso. "Só amor", disse ela na legenda.

Nos comentários, os internautas deixaram elogios. "Ela com ele está parecendo ainda mais nova! A cara da Zozo", disse um. "Eu nunca vi a Sabrina tão feliz! Ela está radiante!", observou outra. "Esses dois sabem aproveitar a vida. Deus abençoe e que venha mais do mesmo", desejou uma terceira pessoa.

Veja as alianças:

Aliança de Sabrina Sato e Nicolas Prattes - Foto: Reprodução/Instagram

Após conhecerem um safári na África do Sul nos últimos dias, a apresentadora e o ator seguiram para um novo destino: Ilhas Seychelles. Por meio das redes sociais, Sabrina e Nicolas compartilharam com o público alguns registros especiais da viagem.

De acordo com a responsável pela organização da viagem do casal, Sabrina e Nicolas, o destino dos dois foi planejado para quatro noites em um safári, cinco noites em Seychelles e três noites em Desroches. "Pediram os melhores hotéis em cada destino, afinal, a lua de mel é a viagem mais especial e esperada pelo casal", declarou Jaque Dallal à 'Quem'.

Veja mais registros da lua de mel: