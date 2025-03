BBB 25: Guilherme critica postura de sister no jogo: 'Quer sair'

Em conversa com outro brother, Guilherme revelou que alerta com frequência uma sister do BBB 25 sobre desejo de ir ao paredão

Enquanto a festa da líder Renata acontecia no BBB 25, alguns brothers aproveitaram o momento de descontração para conversar sobre os próximos passos do jogo. Em um canto da área externa da casa, Guilherme e João Pedro refletiram sobre os posicionamentos dos demais colegas de confinamento.

Ao longo do bate-papo na madrugada desta quinta-feira, 27, o irmão gêmeo de João Gabriel revelou que, por enquanto, não deseja votar em Guilherme e Vinicius. O genro de Delma, então, reforçou o quanto é difícil votar em pessoas que gosta.

"Eu sempre me achei um cara tão bem posicionado dentro do jogo, e agora tive que continuar, mas eu não queria me posicionar contra as pessoas que estão do outro lado, mas eu sei que é preciso se eu quiser permanecer dentro do jogo", declarou o brother.

Em seguida, João Pedro mencionou a atitude de Delma no último paredão e afirmou que a sogra de Guilherme 'fugiu do embate' com Evaao salvá-la da berlinda. O genro da sister, por sua vez, contou que não concordou com a decisão da sister e revelou que sempre a critica em relação a outros posicionamentos .

"Eu chamo a atenção dela o tempo todo. [...] Direto, ela pede para ir embora, só que eu não vou deixar ela apertar o botão, de jeito nenhum. Ela está louca para ir ao paredão, eu sei que quer sair. Eu disse para ela: 'Eu tenho certeza que se a senhora bater no paredão, a senhora sai'. Porque eu nunca vi uma pessoa pedir tanto para sair desse programa", disse o brother.

Guilherme falando para João Pedro que sabe que a Delma está doida pra ir embora e é capaz de ser eliminada no primeiro Paredão que for, de tanto ela pedir. #BBB25pic.twitter.com/tXPWhg6ezy — Dantas (@Dantinhas) March 27, 2025

Fora do BBB 25, Aline lamenta comentários de Vilma

O BBB 25 chegou ao fim para Aline! A sister deixou o reality show na noite de terça-feira, 25, após enfrentar o décimo paredão da temporada contra Maike e Diego Hypolito. Fora do confinamento, a ex-policial militar tem recebido aos poucos algumas informações sobre sua participação na casa mais vigiada do país.

Na manhã de quarta-feira, 26, em participação no 'Mais Você', da TV Globo, Aline teve a oportunidade de assistir cenas de Vilma falando a seu respeito. Apesar da baiana ter vivido um romance com Diogo Almeida, filho da sister, as duas não se davam muito bem.

Fora do confinamento, Aline se mostrou surpresa ao descobrir algumas falas da adversária sobre sua relação com o ator; confira mais detalhes!

