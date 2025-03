Ex-namorado de Gracyanne Barbosa se casa em cerimônia intimista no ES

O cantor de axé Nem Menezes, ex-namorado de Gracyanne Barbosa, oficializou a união com empresária; veja fotos do casamento

O cantor de axé Nem Menezes oficializou a união com a empresária Suellen Rosado na terça-feira, 18, em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. A cerimônia de casamento intimista aconteceu na presença de familiares e amigos próximos do casal.

Para quem não sabe, o artista é ex-namorado de Gracyanne Barbosa, eliminada do BBB 25 no nono paredão da edição. Os dois viveram um romance na época em que a musa fitness era dançarina do grupo Tchakabum, fundado por Nem e seu irmão, Marcelo.

O namoro de Gracyanne com o cantor durou cerca de três anos e, mesmo após o fim da relação, a ex-BBB seguiu no grupo de axé. A saída da famosa aconteceu em 2008, mesmo ano em que começou a namorar o pagodeiro Belo, com quem foi casada por 16 anos.

A musa fitness deixou o confinamento do BBB 25 na noite de terça-feira, 18, após enfrentar a berlinda contra Daniele Hypolito e Eva. A ex-sister recebeu 51,38% dos votos do público e finalizou sua trajetória no reality show da TV Globo após 2 meses de confinamento.

Arraste para o lado e confira as fotos do casamento:

Gracyanne Barbosa fala sobre traumas expostos no BBB 25

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Gracyanne Barbosa! A musa fitness deixou a casa mais vigiada do país na noite de terça-feira, 18, com 51,38% dos votos do público, após enfrentar o nono paredão da temporada contra Eva e Daniele Hypolito.

Assim que saiu do confinamento, Gracyanne participou do 'Bate-Papo BBB' e conversou com os apresentadores Gil do Vigor e Ceci Ribeiro a respeito de sua trajetória no reality show da TV Globo. Além disso, a ex-sister ainda pôde rever algumas cenas marcantes; confira mais detalhes!

Leia também: Belo se pronuncia após Gracyanne expor traumas no BBB 25: 'Peço respeito'