Do pagode à MPB: Grupo Benzadeus se une a Jota.Pê para lançar nova música

Magrão, do grupo Benzadeus, conta como surgiu 'Nem Querendo', fala sobre a parceria com Jota.Pê e revela detalhes do clipe

A música "Nem Querendo" é o novo single de pagode produzido pelo grupo Benzadeus em parceria com Jota.Pê. O cantor e compositor Magrão, do grupo, compartilhou detalhes sobre o processo de criação da música e a colaboração com o vencedor de três Grammys Latinos.

“Nós fizemos um clipe bem trabalhado, com muito carinho, para a galera que vai dar aquela olhada do outro lado da telinha”, iniciou o cantor. “Vocês podem esperar a melhor entrega com relação ao pagode, juntamente com o MPB. Está sendo uma experiência muito boa para o Benzadeus”, garantiu.

O vocalista principal do Benzadeus explica como o projeto nasceu e foi apresentado a Jota.Pê. “Essa música nasceu em Goiânia, e foi trazida para o nosso projeto. Nós apresentamos umas músicas também pro JP, nos primeiros contatos, e ela foi uma das músicas disparadas, com relação ao que ele também achava que era importante pro mercado, pro trabalho”, revelou.

Em relação ao clipe, Magrão contou que tudo foi produzido com muito cuidado e atenção aos detalhes. “Na criação do clipe da música ‘Nem Querendo’, tudo faz sentido. As cores foram baseadas na psicologia das cores, juntamente com a letra da música. Tudo que conversa com relação ao Benzadeus, o cenário, o Jota.Pê. Pra gente, tá sendo muito bacana também ter essa parceria com um cara que acabou de ganhar três Grammys Latinos. A responsabilidade é muito grande”, disse o cantor.

Inclusive, ele celebrou a parceria do grupo com o músico. “Ter trazido o Jota.Pê pra fazer parte da família Benzadeus, dessa parceria que, com certeza, a gente vai levar por anos e anos, com várias outras músicas gravadas juntos, foi um passo muito grande que a gente tá dando. Tanto pra avançar no mercado musical, que mexe também com a vertente do MPB e do pagode, quanto para realizar um projeto que o Jota.Pê já queria há muito tempo. Ele sempre quis gravar um pagode, surgiu essa oportunidade e, que bom, a música escolhida foi essa, juntamente com o grupo Benzadeus. Ele é um artista maravilhoso e tem uma bagagem muito sensacional", declarou.