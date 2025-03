Lexa revela que fez música para a filha: 'Choro o dia inteiro'

A cantora Lexa conversou com seus seguidores nas redes sociais e revelou que fez uma música para a filha Sofia, que morreu três dias após o nascimento

Em fevereiro, Lexaenfrentou um momento muito difícil. A cantora, que estava grávida, precisou ser internada devido à pré eclâmpsia. Sofia, sua filha fruto com Ricardo Vianna, veio ao mundo no dia 2 de fevereiro, mas infelizmente morreu três dias depois.

Desde então, a cantora tem aparecido pouco em suas redes sociais, mas nesta sexta-feira, 21, ela resolveu aparecer um pouco mais.

Primeiro, a artista compartilhou uma foto em que aparece ao lado de um amigo que também perdeu a filha. "Pais de anjinhas. Hoje, te abraçar foi além. Nossas filhas estão brincando no céu", escreveu ela.

Em seguida, Lexa fez questão de agradecer por todas as mensagens de carinho. "Oi gente, quanto tempo que eu não converso com vocês aqui. A última vez que eu apareci foi em janeiro, conversando aqui com vocês. Postei algumas coisas, mas eu não estava falando. Não tinha vontade de estar falando. Mas depois do dia especial que eu tive, eu estou tendo vontade de gravar e conversar com vocês. Eu quero começar agradecendo todo o carinho, todo o amor que eu recebi. Eu li tantas mensagens, eu me senti tão acolhida, me senti amada. Então, quero começar agradecendo. Eu conversei com tantas mães e eu pude já ser apoio de várias mães também", disse.

A famosa também não segurou as lágrimas ao revelar que fez uma música para a filha. "Cada dia é um dia. Tem dia que eu estou um pouco melhor, tem dia que eu choro o dia inteiro. A gente aprende a lidar e a conviver com a dor. Hoje eu fiz a minha canção favorita. Hoje eu fiz uma música para a minha princesa, meu amor. E fazer ao lado de pessoas que eu tanto admiro, que eu gosto muito. Eu cantei com toda a força do meu ser, com a minha alma e ver uma pessoa que também passou pelo que eu passei participando dessa música foi muito especial. Todo mundo estava sentindo a emoção, mas ele entendia", concluiu.

Cuidados pós cesárea

A cantora Lexa, de 30 anos, está de volta às redes sociais após se manter afastada diante da perda da filha, Sofia, que morreu em fevereiro, três dias após o parto. Na noite de quarta-feira, 19, a artista mostrou que está retomando a sua rotina de atocuidado ao gravar uma sessão de drenagem linfática, um dos tratamentos que escolheu para se cuidar em meio à fase difícil.

No vídeo, publicado por meio dos stories do perfil de Lexa no Instagram, ela aparece recebendo uma massagem intensa nas pernas e na barriga. A drenagem é indicada para melhorar a circulação e eliminar líquidos e toxinas retidas.

"A drenagem maravilhosa está me ajudando tanto neste pós! Você é maravilhosa, doutora!", escreveu na imagem. O procedimento foi realizado pela fisioterapeuta Carla Belsito, especialista em pós-operatórios e gestantes.

