Anitta cancela show no Coachella: 'Razões pessoais'

Em suas redes sociais, Anitta revelou que precisou cancelar seu show no festival Coachella por razões pessoais. Confira!

Nesta quinta-feira, 20, Anittaanunciou o cancelamento de sua participação no festival Coachella, que acontece nos Estados Unidos. A cantora se apresentaria no evento nos dias 12 e 19 de abril.

Por meio do X, antigo Twitter, a artista lamentou ter que cancelar a apresentação e revelou que a decisão foi motivada por razões pessoais.

"Eu estava muito ansiosa para estar no Coachella este ano, mas devido a razões pessoais inesperadas, não poderei me apresentar. Sou extremamente grata ao festival pelo convite, pela compreensão e pelo apoio contínuo. Espero ter a oportunidade de me juntar a vocês no futuro e compartilhar esse momento especial juntos”, disse ela.

Esta seria a segunda apresentação de Anitta no famoso festival, e com a ausência dela, Aloké a única atração brasileira confirmada.

I hope to have the opportunity to join you all in the future and share that special moment together. — Anitta (@Anitta) March 20, 2025

Anitta comenta sobre a fama

A cantora Anitta, de 31 anos, voltou a se pronunciar abertamente sobre seus procedimentos estéticos, além dos impactos e das falsas expectativas que a fama e o dinheiro podem trazer. Sempre em busca da honestidade, a artista refletiu sobre as percepções em relação às suas conquistas e as mudanças em sua vida ao longo da carreira artística.

"Eu sempre quero ser honesta com o público, porque acho que eu tive isso, quando era pobre, estava na minha casa pequena e simples, olhava para a TV e pensava: 'Se eu fosse assim, eu seria feliz. Se eu tivesse tudo isso, eu seria feliz. Se eu fosse bonita assim, eu seria feliz'. Isso não é real", revelou em entrevista a E! News.

Anitta fala sobre o desejo constante de alcançar mudanças. "Sempre quero ser honesta com meu público, até sobre os procedimentos e tudo. Só quero dizer que não é porque você nasceu feio e eu nasci bonita, é porque eu trabalhei nisso. Não é uma mágica", completou.

A cantora também revelou que busca expor um lado mais humano de si mesma com o lançamento do documentário Larissa: O Outro Lado de Anitta, da Netflix. "Quero mostrar para as pessoas que eu era muito pobre e pensei que se eu tivesse dinheiro, eu seria muito feliz e não é isso que acontece. Quando você tem dinheiro, você pensa que precisa de mais dinheiro. Quando fica famoso, você pensa que precisa ser mais famoso", afirmou.

"Não estou falando no filme para ser pobre, não é sobre isso. É sobre ir atrás das suas coisas, trabalhar para ter suas coisas, mas entender que você pode ficar satisfeito", finalizou.

Leia também: Anitta exibe bolsa em formato de cachorro avaliada em mais de R$ 25 mil