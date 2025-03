Ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser celebram 6 meses da filha com tema especial

Ex-participantes do BBB 13, Andressa Ganacin e Nasser se fantasiaram de dummies na festinha de 6 meses da filha: 'Líder do nosso coração'

Ex-participantes do BBB 13, Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues realizaram uma festinha especial na quarta-feira, 26, para celebrar os 6 meses de vida da pequena Sarah, filha do casal. Desta vez, os dois escolheram como tema o reality show da TV Globo , onde iniciaram o romance, e se fantasiaram de dummies.

Por meio das redes sociais, Andressa mostrou aos seguidores alguns detalhes da comemoração divertida. Nas imagens, é possível notar a decoração caprichada em lilás com direito a um banner escrito 'Big Baby Brasil 6' e um bolinho personalizado.

Esbanjando fofura, a bebê surgiu usando um roupão inspirado na peça utilizada pelos líderes durante o confinamento. "Seis meses da nossa Big Baby Brasil Sarah! A líder do nosso coração", escreveu a mamãe coruja na legenda da postagem.

Encantados com a escolha do tema, diversos internautas deixaram mensagens carinhosas à família nos comentários. "Que top! Amei o tema! Onde essa família linda começou a se formar!! Muita saúde pra Sarinha!", declarou uma seguidora. "Ai que coisa linda, amei o tema, a líder só não pode colocar os papais no paredão", brincou outra.

Vale lembrar que Andressa e Nasser, que começaram a namorar ainda dentro do BBB 13, oficializaram a união em 2021, em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e amigos próximos do casal. A primeira filha do casal nasceu em setembro de 2024.

O quarto da filha de Andressa Ganacin e Nasser

Recentemente, os ex-BBBs Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues deixaram os fãs encantados ao revelarem como é o quarto de bebê da filha, Sarah. Nas redes sociais, eles compartilharam um vídeo com os detalhes da decoração do espaço na casa deles.

O casal escolheu o tema do quarto inspirado na Lua e com detalhes lúdicos. Inclusive, eles priorizaram a cor lilás em todos os detalhes, desde o enxoval até o papel de parede; confira o vídeo!

