Filha de Lexa morre 3 dias após o parto prematuro

Lexa anuncia a morte da filha, Sofia, apenas alguns dias após o nascimento e desabafa sobre o luto: 'Vivi os dias mais difíceis da minha vida'

A cantora Lexa anunciou a morte de sua filha, Sofia, fruto do noivado com o ator Ricardo Vianna, em um post emocionante nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 10, a artista comunicou que sua filha faleceu apenas 3 dias após o nascimento prematuro .

Lexa foi internada com quadro de pré-eclâmpsia aos 6 meses de gestação e deu à luz no dia 2 de fevereiro. Porém, a bebê Sofia não resistiu e faleceu no dia 5 de fevereiro.

"Sofia, 02/02 às 15:03. O nosso milagre nasceu! Dia 05/02 minha filha amada nos deixou. Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas pra gente… foram 25 semanas e 4 dias de um gestação muuuito desejada! Uma pré eclampsia precoce com síndrome de Help, 17 dias de internação, Clexane, mais de 100 tubos de sangue na semi intensiva e 3 na UTI sulfatando e lutando pelas nossas vidas minha filha", disse ela.

E completou: "Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto… Eu tomei AAS e cálcio na gestação toda, fiz um pré natal perfeito, fiz TUDO, mas minha pré eclampsia foi muito precoce, extremamente rara e grave… o meu fígado começou a comprometer, os meus rins e o doppler da minha bebezinha também… mais um dia e eu não estaria aqui pra contar nem a minha história e nem a dela. Agora tô buscando um rumo na minha vida, uma parte de mim se foi…".

A dor de sepultar a filha

Então, ela escreveu um recado para a filha. "Te carregar nos últimos minutos de vida tão vivos na minha cabeça… Você é, foi e sempre será a minha SOSSO", disse ela, que também falou sobre o noivo. "@ricardovianna te amo demais, vivemos os dias mais desafiadores das nossas vidas juntos e fortes, ver nossa filha na incubadora linda e lutando pela vidinha dela ficará pra sempre nas nossas memórias. Você não soltou minha mão e foi o marido e pai mais incrível do mundo. Minha família amada obrigada por todo apoio, @dracamilamartin sei que fez o possível e impossível por nós, e toda a equipe @hmsantajoana o meu muito obrigada por todo o carinho e acolhimento. Obrigada à todos pelas orações..".

Por fim, ela lamentou a dor de viver o luto. "Eu não tenho forças nem pra andar, parecia que cada pá de terra no seu enterro era como se a minha vida e os meus sonhos estivessem indo junto, meus seios cheios de leite, sem conseguir pensar em nada direito, mas eu creio nos teus planos Senhor… Sofia, te amarei eternamente minha filha amada, espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo… espera que a mamãe vai te dar mais colo…", finalizou.

