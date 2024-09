Esposas de Chitãozinho e Xororó se divertem no show dos maridos no Rock in Rio

Esposas de Chitãozinho e Xororó, Márcia Alves Lima e Noely Lima foram flagradas curtindo o show dos maridos no Rock in Rio. Veja os looks

Os cantores Chitãozinho e Xororó fizeram a estreia da dupla no Rock in Rio na noite de sábado, 21, e agitaram a plateia com os clássicos da carreira de sucessos. Inclusive, eles contaram com presenças especiais no meio do público: as esposas.

Os dois foram prestigiados por Noely Lima, que é esposa de Xororó, e Márcia Alves Lima, que é a esposa de Chitãozinho. As duas esbanjaram sorrisos e simpatia ao acompanharem o momento marcante para seus eleitos.

Noely surgiu ao lado da nora, Monica Benini, que estava ali para também prestigiar o marido, Junior, que subiu ao palco com o pai e o tio. Por sua vez, Márcia estava acompanhada do filho, Enrico, de 22 anos, que também é cantor.

Monica Benini e Noely Lima - Foto: Leo Franco / AgNews

Márcia Alves Lima e Enrico - Foto: Leo Franco / AgNews

Xororó canta em japonês no novo álbum

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, agitou as redes sociais ao compartilhar o trecho de uma música cantando em japonês. A canção faz parte do novo álbum da dupla, chamado José e Durval - que são os nomes de batismo deles -, que será lançado no dia 20 de setembro.

No novo vídeo, ele compartilhou o trecho inicial da canção 'Nada Sou', que é uma parceria com o grupo Begin. A música foi gravada em 2014, quando o grupo nipônico esteve no Brasil, e é uma regravação de uma música tradicional japonesa.

Em uma audição na semana passada, Xororó contou que não fala japonês, mas se esforçou para aprender o início da música para a gravação. "Esse comecinho não tinha [quando ele canta em japonês], a gente gravou só a parte em português e ele começava. Como é o nosso álbum, precisa que eu comece cantando. Eu ouvi ele cantando, escrevemos em português, e fizemos a voz do começo em japonês", afirmou ele.