Xororó pega os fãs de surpresa ao cantar em japonês. Ouça um trecho

Em novo álbum da dupla Chitãozinho e Xororó, o marido de Noely solta a voz em japonês. Saiba mais sobre a canção

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, agitou as redes sociais ao compartilhar o trecho de uma música cantando em japonês. A canção faz parte do novo álbum da dupla, chamado José e Durval - que são os nomes de batismo deles -, que será lançado no dia 20 de setembro.

No novo vídeo, ele compartilhou o trecho inicial da canção 'Nada Sou', que é uma parceria com o grupo Begin. A música foi gravada em 2014, quando o grupo nipônico esteve no Brasil, e é uma regravação de uma música tradicional japonesa.

Em uma audição na semana passada, Xororó contou que não fala japonês, mas se esforçou para aprender o início da música para a gravação. "Esse comecinho não tinha [quando ele canta em japonês], a gente gravou só a parte em português e ele começava. Como é o nosso álbum, precisa que eu comece cantando. Eu ouvi ele cantando, escrevemos em português, e fizemos a voz do começo em japonês", afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Chitãozinho & Xororó (@chxoficial)

Xororó e a esposa

Recentemente, o cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, aproveitou um período de folga para viajar de férias com a família. Ele embarcou para a Itália com a esposa, Noely Lima, e ostentou uma foto inédita ao lado da amada.

Na foto, Xororó e Noely apareceram de rostos colados enquanto admiravam a linda paisagem da região da Sicilia, na Itália. “Criando memórias”, disse ele na legenda. Nos comentários, Sandy disse: “Meus amores!”. E o apresentador Serginho Groisman declarou: “Lindos sempre!”.