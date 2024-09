Junior aposta em camiseta com transparência no Rock in Rio. Saiba o preço

Junior subiu ao palco do Rock in Rio para cantar com Chitãozinho e Xororó e escolheu camiseta com transparência e caríssima. Saiba o valor

O cantor e músico Junior fez uma participação especial no show de Chitãozinho e Xororó no Rock in Rio na noite de sábado, 21. Ele subiu ao palco para cantar com o pai e o tio e caprichou na escolha do look. Inclusive, o valor do modelito chamou a atenção.

Junior apostou em uma camiseta com transparência da grife Saint Laurent, que custa cerca de R$ 9.700. Além disso, ele completou o visual com calça preta de alfaiataria, da grife Dod, que é avaliada em cerca de R$ 1.600, conforme informações do fã-clube Junior Lima Oficial.

Logo depois de cantar com Chitãozinho e Xororó, Junior continuou no Rock in Rio e foi para a plateia. Lá, ele encontrou a esposa, Monica Benini, e os dois curtiram o restante da noite abraçadinhos.

Vale lembrar que Junior lançou a sua carreira solo há cerca de um ano e está prestes a sair em turnê. Ele tem shows marcados para a partir do mês de novembro para celebrar o seu retorno ao cenário pop nacional.

Junior fez tatuagem na cabeça

O cantor e músico Junior está com novo visual! No final de agosto, ele apareceu com o cabelo azul e uma tatuagem na cabeça. A novidade veio junto com o anúncio do início da Solo Tour, que vai passar por quatro cidades ainda em 2024.

Nas fotos de divulgação do novo passo na carreira solo, o artista apareceu com o cabelo tingido de azul e raspado nas laterais. Além disso, ele tatuou a palavra Solo na parte de trás da cabeça.

No release de divulgação, a equipe dele explicou a mudança de visual. "O artista faz uma declaração estética que vai além da superfície, refletindo sua busca por autenticidade e liberdade. As escolhas visuais simbolizam um processo de auto exploração e renovação, ao mesmo tempo em que capturam a leveza e a liberdade de se permitir experimentar, subverter e se enxergar sob novas perspectivas, mostrando ao público que a diversão e a ousadia também fazem parte deste momento", afirmaram.

A turnê Solo traz Junior de volta aos palcos após o lançamento de sua carreira solo em 2023. Depois de explorar diferentes estilos no meio musical, ele retornou ao pop e lançou faixas inéditas em dois álbuns. Agora, ele leva o seu talento para perto dos fãs com direito a dança, canto, produção e performance em um espetáculo visual e sensorial.

"Estou vivendo um momento muito especial na minha carreira e é uma felicidade imensa poder dividir isso com o público. A Solo Tour marca a continuidade de um ciclo que começou com o álbum, mas que agora se completa de uma maneira totalmente nova no palco. Esse trabalho é muito pessoal e cada show será uma troca única, onde espero que todos possam se sentir parte dessa jornada que estamos construindo juntos", disse ele.