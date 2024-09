Chitãozinho e Xororó prometem cantar Evidências no Rock in Rio

Chitãozinho e Xororó vão se apresentar no Rock in Rio no sábado, 21, e revelam o que os fãs podem esperar do show sertanejo

Os cantores Chitãozinho e Xororó vão subir no palco do Rock in Rio no sábado, 21, para um show memorável. Eles prepararam um espetáculo que promete encantar o público do festival de música e com direito a participações especiais de Simone Mendes, Ana Castela, Junior e Luan Santana. Inclusive, os dois já garantem que o hino Evidências vai fazer parte do repertório.

Em uma audição com a imprensa do álbum José e Durval em São Paulo, a dupla contou o que os fãs podem esperar do show no Rock in RIo. "É basicamente o repertório de Barretos e nós teremos participações no show: Simone Mendes, Ana Castela, Junior e o Luan Santana. Teremos os momentos especiais, quatro atrações grandes e diferentes. Imagina fazer um show e não cantar Fio de Cabelo, Se Deus Me Ouvisse e não cantar Evidências? A gente fazer um show para o povo do Rock in Rio cantar”, disse Chitãozinho.

Então, Xororó destacou a participação de uma orquestra de 60 músicos no palco. "A gente também vai contar com a participação da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. A gente tem 1h20 de show, tem que ser cronometrado. Está muito bonito. Vai tremer o chão lá no Rio de Janeiro, vai ser legal”, afirmou ele.

Xororó canta em japonês no novo álbum

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, agitou as redes sociais ao compartilhar o trecho de uma música cantando em japonês. A canção faz parte do novo álbum da dupla, chamado José e Durval - que são os nomes de batismo deles -, que será lançado no dia 20 de setembro.

No novo vídeo, ele compartilhou o trecho inicial da canção 'Nada Sou', que é uma parceria com o grupo Begin. A música foi gravada em 2014, quando o grupo nipônico esteve no Brasil, e é uma regravação de uma música tradicional japonesa.

Em uma audição na semana passada, Xororó contou que não fala japonês, mas se esforçou para aprender o início da música para a gravação. "Esse comecinho não tinha [quando ele canta em japonês], a gente gravou só a parte em português e ele começava. Como é o nosso álbum, precisa que eu comece cantando. Eu ouvi ele cantando, escrevemos em português, e fizemos a voz do começo em japonês", afirmou ele.