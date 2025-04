Roberto Carlos faz homenagem emocionante a Maria Rita, falecida há 25 anos

O cantor Roberto Carlos resgatou uma foto especial ao lado de Maria Rita em homenagem à amada, que faria 64 anos: 'Imenso amor'

O cantor Roberto Carlos emocionou o público nesta sexta-feira, 11, ao compartilhar em suas redes sociais uma homenagem à esposa, Maria Rita, falecida há 25 anos. O artista, que sempre falou sobre sua paixão pela amada, recordou a data em que ela completaria 64 anos.

Em seu perfil oficial, Roberto publicou uma foto antiga ao lado de Maria e, na legenda, mencionou a letra da música 'Acróstico', dedicada à companheira e lançada por ele em 2003. Os dois, que se conheciam desde os anos 1970, só iniciaram o romance em 1991, quando o famoso se divorciou da atriz Myriam Rios.

"Mais que a minha própria vida. Além do que eu sonhei pra mim. :, inspiração. Amor você é assim. Rima dos versos que eu canto, imenso amor que eu falo tanto. Tudo pra mim, amo você assim. Meu coração, eternamente, um dia eu te entreguei. Amo você, mais do que tudo eu sei. O sol raiou pra mim quando eu te encontrei. Com todo meu amor. Que o nosso Deus de bondade te proteja e te abençoe sempre. Amém, amém, amém", escreveu Roberto Carlos.

Nos comentários da postagem, diversos fãs deixaram comentários carinhosos ao cantor. "O amor mais lindo que sobrevive entre toda dimensão. Ontem, hoje e sempre será sempre assim", declarou uma internauta. "Um lindo amor, imensurável… Além do horizonte…", disse outra. "O verdadeiro amor nunca acaba, vai além da eternidade", falou uma terceira.

Roberto Carlos e Maria Rita se casaram em 1996 e seguiram juntos até dezembro de 1999, ano em que ela faleceu. A esposa do artista partiu aos 38 anos em decorrência de um câncer. Desde então, o artista nunca mais se casou.

Roberto Carlos inspira gerações

Seja em terra firme ou em alto-mar, Roberto Carlos é mestre não apenas em cantar, mas também em encantar corações. Aos 83 anos, o Rei segue com o mesmo charme dos anos áureos da Jovem Guarda e, para alegria dos fãs, com energia de sobra.

"Não me sinto um meninão, mas um rapaz. Minha cabeça não condiz com minha idade, eu penso de forma jovem. Não me julguem pretensioso, mas gosto de pensar como jovem", declarou o cantor em entrevista exclusiva à Revista CARAS; confira o bate-papo completo com Roberto Carlos!

