Nicolas Prattes participa de rotina da filha de Sabrina Sato: 'Caráter'

Noivo de Sabrina Sato e esperando um bebê com ela, Nicolas Prattes participa da rotina da enteada Zoe e compartilha momento em que considerou especial

O ator Nicolas Prattes compartilhou mais um momento ao lado da filha de Sabrina Sato e Duda Nagle, a pequena Zoe, de 5 anos. Noivo da apresentadora e esperando o primeiro bebê com ela, o famoso postou nesta terça-feira, 29, que acompanhou a ida da menina para a escola.

No carro, a ex-BBB apareceu fazendo um penteado na herdeira e o intérprete de Rudá, da novela das nove, Mania De Você, admirou o carinho e cuidado que a amada tem com a filha. Nicolas Prattes então falou sobre a importância dessas atenções no dia a dia da criança.

"Os pequenos momentos que forma o caráter", refletiu o global ao gravar a noiva arrumando cabelo de sua enteada no caminho para o colégio.

No último final de semana, Zoe ficou na casa de Duda Nagle e o ator fez uma ligação de vídeo para a filha ver Sabrina Sato e Nicolas Prattes também participou do momento.

É bom lembrar que, nas última semanas, na quarta-feira, 16 de outubro, a apresentadora confirmou que está grávida. No início de 2023, ela revelou o fim do relacionamento com Duda Nagle, que contou que o término foi bem difícil.

Mãe de Nicolas Pratte reflete sobre gravidez de Sabrina Sato após os 40

Na última segunda-feira, 28, Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, usou as redes sociais para elogiar a nora, Sabrina Sato. Ao refletir sobre o etarismo, a artista compartilhou uma mensagem destacando como a apresentadora está quebrando preconceitos e vivendo a maternidade plena no "melhor momento da vida", após os 40 anos.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Giselle, que tem 44 anos, compartilhou algumas reflexões sobre etarismo, tópico constante entre suas publicações: “É a primeira vez que surge uma geração de mulheres que se reconhecem em sua melhor forma após os 40 ou 50 anos, redefinindo o que significa envelhecer”, estava escrito em um dos posts.

"Gisele e Sabrina mostram ao mundo a escolha de maternar após os 40 com saúde, quebrando preconceitos e no melhor momento da vida", diz a mensagem compartilhado pela mãe de Nicolas, que também elogia Gisele Bündchen.

