Gisele Bündchen está grávida de quantos meses? Site revela o tempo de gestação

O tempo de gestação de Gisele Bündchen é revelado na imprensa internacional! Ela espera o terceiro filho, sendo que é o primeiro bebê com o atual namorado

A modelo Gisele Bündchen surpreendeu a todos ao confirmar que está grávida pela terceira vez! Ela e seu atual namorado, o lutador Joaquim Valente, vão ter o primeiro filho juntos. Agora, o tempo de gestação foi revelado!

De acordo com o site TMZ, Gisele está grávida de 5 ou 6 meses. Assim, o bebê deverá nascer no início de 2025. Inclusive, a publicação contou que a modelo e o namorado decidiram que só vão saber o sexo do bebê no nascimento, assim como ela fez com seus outros dois filhos.

A gravidez foi confirmada pela equipe da top model à imprensa internacional nesta segunda-feira, 28.

Vale lembrar que Gisele já é mãe de Benjamin, de 14 anos, e Vivian, de 11 anos, frutos do antigo casamento com Tom Brady, de quem ela se separou em outubro de 2022.

Aniversário de Gisele Bündchen

A modelo Gisele Bündchen comemorou o seu aniversário de 44 anos em família. Ela e a irmã gêmea, Patricia Bündchen, reuniram seus familiares em uma casa de praia e comemoraram a data especial de forma simples.

As irmãs apareceram juntas enquanto sopravam as velinhas de seus bolos. Cada uma teve um bolo de chocolate diferente e encantador para celebrar a data especial.

Além disso, Gisele exibiu mais fotos de como foi curtir os dias de descanso ao lado da família, como a mesa decorada para uma refeição e o passeio de barco no mar.

"Grata por estar comemorando mais um ano ao redor do sol com minha super mana. Obrigada a todos pelo carinho e desejos de aniversário. Me sinto abençoada por estar rodeada de tanto amor. Animada com esse novo ano que se inicia", disse ela na legenda.

Vale lembrar que as duas têm mais quatro irmãs, Graziela, Gabriela, Raquel e Rafaela.

