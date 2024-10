Duda Nagle faz ligação para Sabrina Sato ver Zoe e Nicolas Prattes participa

Com Zoe em sua casa, Duda Nagle faz ligação de vídeo para Sabrina Sato ver a filha deles e Nicolas Prattes participa do momento; veja

O ator Duda Nagle compartilhou um momento que protagonizou com a mãe de sua filha Zoe, a apresentadora Sabrina Sato, e o noivo dela, o ator Nicolas Prattes, de quem ela está esperando um bebê. Neste domingo, 27, o famoso estava com a herdeira em casa e fez uma ligação para o casal vê-la.

Fazendo "estrelas" no chão, a menina, de 5 anos, exibiu seu talento e habilidade para a mãe e o padrasto pelo celular. Duda Nagle então registrou o momento em sua rede social e provou que tem boa convivência com a ex e o noivo dela.

"Muito bem, muito bem, você tá muito linda, muito alta, muito grande, tá uma menina linda demais", admirou Sabrina Sato de longe e Nicolas Prattes também apareceu. "Estamos gravando a estrela de boa noite, a mamãe está assistindo", disse o pai de Zoe.

Vale lembrar que nas última semanas, na quarta-feira, 16 de outubro, a Sabrina Sato que está grávida. No início de 2023, ela revelou o fim do relacionamento com Duda Nagle, que contou que o término foi bem difícil.

Duda Nagle fala sobre término com Sabrina Sato

Recentemente, em entrevista ao programa 'Companhia Certa', da RedeTV!, Duda Nagle relembrou o término de seu relacionamento com Sabrina Sato. Os dois ficaram juntos entre 2016 e 2023.

"Foi muito difícil, muito pesado. Posso dizer pelo meu lado, pequei pelo excesso. Fiz o meu melhor no sentido de ter certeza, não me precipitei. Então, esse processo demorou uns dois anos, mais ou menos; a gente tentou mais um pouco. As pessoas iam sentindo, porque tem a parte da comunicação não verbal, até para um ator, entre aspas, acaba transparecendo muito", declarou ele, na ocasião.

"Enfim, a gente tomou a decisão e agora nosso desafio é blindar a família, a etapa do casal se encerrou, mas agora o desafio é manter, porque família é eterna. A gente tem que agir pelo bem da Zoe", completou. Atualmente, a apresentadora espera um filho do ator Nicolas Prattes, de quem está noiva.

