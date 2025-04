Virginia Fonseca se surpreende com resposta de Maria Alice: 'Tem certeza?'

Virginia Fonseca perguntou para a filha Maria Alice qual tema ela deseja para a sua festa de quatro anos e a resposta da pequena surpreendeu a mãe

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores.

Neste sábado, 12 a digital influencer mostrou uma conversa que teve com a filha Maria Alice, de três anos, fruto do seu relacionamento com Zé Felipe. A pequena completa quatro anos em maio e Virginia perguntou qual o tema que ela deseja para a festa.

"Eu perguntei e não filmei porque eu pensei que poderia ser qualquer resposta menos essa. Maria Alice, o seu aniversário está chegando. Qual vai ser o tema?", perguntou Virginia. "Do Halloween", respondeu a menina.

"Você tem certeza?", se surpreendeu Virginia. "Agora eu", interrompeu Maria Flor, de dois anos. "O seu está longe ainda, Floflo. O seu vai ser da Cinderela, não é? Mais para frente eu vou te perguntar de novo", disse Virginia, antes de voltar Maria Alice. "Mas o seu está chegando, eu preciso saber. Você quer Halloween mesmo?".

"Hallowenn por favor", respondeu Maria Alice, mostrando que não está disposta a mudar de ideia. Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia e Zé Felipe também são pais de José Leonardo, de sete meses.

Enxaqueca

A apresentadora do SBT e influenciadora digital Virginia Fonseca visitou, na última quinta-feira, 10, uma clínica especializada em dores de cabeça e enxaqueca para dar continuidade ao tratamento que iniciou no final do ano passado. A esposa de Zé Felipe sofre com enxaqueca crônica e, antes de iniciar o tratamento, chegou a dizer que “não vivia um dia sem dor”. E, ao contrário do senso comum, a dor de cabeça não é o único sintoma da condição.

“A enxaqueca impacta a vida das pessoas em diversos aspectos. Além da dor latejante, o paciente fica mais sensível à luz, aos sons e ao barulho, sofre com náuseas e tontura e tem uma piora no sono, na atenção e na memória”, explica o médico da equipe de Virginia, o neurologista Tiago de Paula, especialista em Cefaleia e membro da International Headache Society (IHS) e da Sociedade Brasileira de Cefaleia (SBC).

Segundo o especialista, a doença é genética, com cerca de 180 loci (locais no código genético) que predispõem à doença. “Existe também uma questão hormonal. Hormônios como o estrogênio influenciam na sensibilidade e prevalência dos sintomas. Por isso, é mais comum em mulheres”, pontua.

Mas Tiago ressalta que os fatores epigenéticos, isto é, do ambiente em que a pessoa está inserida, também possuem um impacto importante na evolução da doença. “Por exemplo, uma pessoa que tem uma vida muito intensa, está sempre exposta a estímulos, sofre com grande estresse e não dorme direto tende a sofrer com crises mais frequentes e mais graves”, ressalta o médico.

“A alimentação também pode favorecer uma piora da enxaqueca, principalmente aqueles alimentos que deixam o cérebro mais acelerado, pois trata-se de uma doença relacionada à hiperexcitabilidade cerebral. Por isso, é recomendado evitar estimulantes, como café, chocolate e energéticos, e termogênicos, incluindo gengibre e pimenta vermelha, por exemplo”, detalha o médico.

Leia também: Virginia Fonseca se derrete em clique com o filho