Bianca Andrade se declara para o filho Cris: 'Inexplicável'

Em suas redes sociais, Bianca Andrade compartilhou uma foto do filho Cris, de três anos, e fez questão de se declarar para o pequeno

Em suas redes sociais, Bianca Andrade sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 19 milhões de seguidores.

Atualmente, a digital influencer está curtindo uma viagem em família para aproveitar os famosos parques temáticos de Orlando, nos Estados Unidos.

Neste sábado, 12, a famosa publicou uma foto do filho Cris, de três anos, fruto do seu relacionamento com Fred. Na imagem, o pequeno aparece dentro de um carro pronto para passear.

Bianca fez questão de se declarar para o herdeiro. "Um amor que nunca vi na vida. Ser mãe é inexplicável", escreveu ela na legenda.

Perrengue no BBB

A empresária e ex-BBB Bianca Andrade decidiu resgatar um episódio de sua pariticpação no BBB20, da TV Globo, após quase sofrer um acidente grave ao cair na piscina do reality show. A influencer decidiu gravar um vídeo para relembrar o momento e relevar detalhes dos bastidores por meio da publicação feita em seu perfil no TikTok.

​No dia 25 de janeiro de 2020, enquanto conversava com outros confinados próximos à hidromassagem, Bianca decidiu compartilhar dicas de dança. Mas ao dar um passo em falso, ela escorregou e caiu na piscina. Na queda, a influencer quase bateu a cabeça na borda.

"O dia que eu quase morri no Big Brother, gatilho, gatilho", começou no vídeo. "Acho que muita gente viu essa cena aqui e rezou pela minha vida quando isso aconteceu. E eu ainda tive que pagar por quase morrer, 600 estalecas, eu fiquei puta".

E continuou: "Eu bebi muito durante a noite para compensar toda aquela loucura que eu estava sentindo. Eu acordei já bêbada e as pessoas foram me avisar o que tinha acontecido no dia anterior, porque eu tinha amnésia. As pessoas falaram das coisas tranquilas que eu fiz: acordar mijada, fiz xixi no tapete, tive que limpar, que eu briguei com a Rafa Kalimann e que eu fumei o cigarro do Babu. Foi o dia mais triste para o Babu, que ele perdeu o cigarro. Ali ele falou: 'Guerra, eu odeio a Boca Rosa".

"Obviamente essa assunto me engajou e eles estavam na piscina. Eu subi lá, papo vai, papo vem. E o povo perguntou como que eu fazia quadradinho. Eu muito solicita, muito amada, sou uma amade, né? Fui ensinar, fui dar um passinho para trás, tranquilamente como uma professora que tem seriedade no que fala. Olhei para trás e falei: 'Gente, é um passo tranquilo, é só você fazer aqui e puff'. Caí. Se eu tivesse morrido ali era muita humilhação, tanto trabalho na minha vida para morrer daquele jeito", relembrou.

Por fim, Bianca explicou que realmente escapou da morte: "Não morri, mas por isso ó... Mas, se você olhar o vídeo, eu nasci de novo, é bonito ver. Foi meu renascimento. Essa cena é uma cena que mostra muito minha conexão com Deus. Ai ele falou: 'Bianca vai ter que pagar umas estalecas'. Béee, perde 600 estalecas. Só para ele ver até onde minha saúde mental ia. Já que eu não morri, então fica mais forte".

"Depois disso eu virei uma eterna pobre no Big Brother, porque ninguém me colocava no VIP, só ficava na XEPA sem dinheiro. Triste, sem cigarro de Babu, porque ele nunca mais me emprestou. Ai é só tristeza mesmo", finalizou.

Leia também: Após mudança no cabelo, Bianca Andrade posta foto de criança