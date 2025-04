Rafael Zulu divide clique encantador do filho caçula, Kalu: 'Lindo'

Ele cresceu! O ator Rafael Zulu encantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um foto inédita de seu filho, Kalu

Rafael Zulu encantou os seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 11, ao compartilhar um clique inédito de seu filho caçula, Kalu, de três anos.

No clique, o pequeno aparece esbanjando fofura ao surgir segurando um cachorrinho no colo e o papai coruja falou sobre o mais novo amiguinho do hereiro. "Amizade verdadeira começa cedo!", escreveu o artista, que também é pai de Luiza, de 18 anos.

Os internautas ficaram encantados com o registro. "Lindeza", disse uma seguidora. "Nossa, que foto mais linda", afirmou outra. "Que criança linda!", escreveu uma fã. "Lindo, como está grande", falou mais uma.

Kalu é fruto do casamento de Rafael Zulu com Aline Becker, que recentemente ganhou uma bela homenagem ao completar mais um ano de vida. "A minha vida do seu lado passou a fazer um sentido tão maior, meu amor. Tava viajando aqui revivendo alguns dos nossos momentos. Como é bom dividir a vida com você… seu jeito de cuidar só que tá aí seu redor. Sua forma de olhar a vida e sentir a natureza como algo que não é desassociado da gente. Você me ensinou isso (...)", disse o ator em um trecho.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rafael Zulu (@rafaelzulu)

Rafael Zulu se declara em aniversário de 18 anos da filha

Dia de festa na família de Rafael Zulu! O ator usou as redes sociais para compartilhar uma homenagem emocionante à filha mais velha, Luiza Zulu, que está completando 18 anos de vida. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista publicou uma sequência de fotos especiais da primogênita, incluindo registros de quando ela ainda era criança e se declarou.

"Eu só quero que você tenha certeza de que tudo que eu faço por você é por amor. Nada mais… só por amor! Um amor que eu não consigo definir muito bem, só sei dizer que ele é infinito e muito grande. Eu só tive certeza absoluta do que era esse sentimento quando te vi nos meus braços pela primeira vez… na verdade ali ainda tava tudo meio confuso, mas com o passar do tempo fui vendo que o que eu sentia era algo estranhamente novo pra mim", escreveu ele em um trecho. Veja o post completo!

Leia também:Rafael Zulu desabafa após ficar quatro dias internado: 'Medo de morrer'