Esposa de Roberto Justus diz como está adaptação da filha na escola

Após primeiro dia com drama, esposa de Roberto Justus, Ana Paula Siebert, diz como Vicky Justus está na escola de Rafaella Justus

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora Ana Paula Siebert, falou como a filha deles, Vicky Justus, de 4 anos, está na nova escola, a mesma da irmã Rafaella Justus e das sobrinhas, Chiara e Sienna, gêmeas de Fabiana Justus.

Após nos últimos dias compartilhar um drama vivido pela pequena em seu primeiro dia de aula, a loira mostrou que a menina já está se acostumando ao novo colégio. Sorridente e usando um look confortável, Vicky posou ao lado de seu armário.

"A cada dia se adaptando mais, muito orgulho", escreveu Ana Paula Siebert ao exibir o registro da filha sorrindo e contente com sua nova fase.

É bom lembrar que Vicky Justus está estudando na mesma escola que Rafaella Justus, as gêmeas Chiara e Sienna, filhas de sua irmã Fabiana Justus, e de Manuella Pinheiro Tralli, caçula de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli.

Nos útlimos dias, a esposa de Roberto Justus mostrou o look que montou para a estreia da herdeira no local e encantou ao exibir a reação do empresário ao levar sua quinta filha para o colégio.

Ana Paula Siebert impressiona ao mostrar a filha na aula de circo

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, impressionou ao mostrar que já está desenvolvendo muito bem suas habilidades motoras e que é bastante corajosa. Nesta segunda-feira, 12, a mãe compartilhou alguns registros dela fazendo aula de circo e surpreendeu com as poses da menina.

Com um look confortável e de cor cinza, a herdeira da influenciadora com o empresário apareceu dando um show na faixa. Toda empolgada, ela subiu no pano e chamou a atenção ao aparecer pendurada de ponta cabeça. Sorridente, Vicky Justus protagonizou o momento sem medo e com liberdade. Veja mais aqui.