Médica explica como prevenir quadro que atingiu Ronnie Von: 'Principal medida'

Em entrevista à CARAS Brasil, a pneumologista Maria Cecília Maiorano também fala sobre tratamento da gripe H1N1 que atingiu Ronnie Von

Ronnie Von (80) surpreendeu os fãs no final de março ao revelar que ficou 10 dias internado na UTI, em São Paulo, após ser diagnosticado com a gripe H1N1. O quadro, que pode ter complicações graves, pode ser prevenido com medidas simples de serem adotadas no dia a dia.

Em entrevista à CARAS Brasil a pneumologista Maria Cecília Maiorano explica que para evitar o quadro que atingiu Ronnie Von , os pacientes podem tomar medidas parecidas com as da prevenção para a gripe comum.

"A principal medida contra casos graves é a vacinação anual, que protege contra os principais tipos de vírus da gripe, incluindo o H1N1", aponta. "Outras medidas são: lavar as mãos com frequência, evitar levar a mão à boca, nariz ou olhos, evitar aglomerações em épocas de surto, usar lenço descartável ao tossir ou espirrar, manter ambientes ventilados e evitar contato próximo com pessoas gripadas."

Leia também: Médica alerta complicações de quadro que atingiu Ronnie Von: 'Em casos graves pode levar à morte'

Quanto ao tratamento, a médica diz que depende da gravidade do caso, o de Ronnie Von, por exemplo evoluiu e precisou de internação. "Na maioria dos casos, são indicados: Repouso, hidratação e medicamentos para aliviar os sintomas, como analgésicos e antitérmicos."

"Em casos mais graves ou para grupos de risco, o antiviral oseltamivir (Tamiflu), ajuda a reduzir a duração e a gravidade da doença, principalmente se iniciado nas primeiras 48 horas após o início dos sintomas. Nesses casos de maior gravidade por ser necessário oxigênio, suporte ventilatório através de cateter, máscara ou até mesmo intubação, além de fisioterapia respiratória."

Nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, Ronnie Von é cantor, compositor, apresentador e ator. Ele começou sua carreira na Jovem Guarda, conhecido por versões de músicas dos Beatles, e pelo seu programa de televisão, O Pequeno Mundo de Ronnie Von. Atualmente, ele apresenta o programa Companhia Certa, da RedeTV!.

Leia mais em: Ronnie Von expõe internação grave na UTI após contrair doença: 'Nunca vi nada mais pavoroso'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RONNIE VON EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: