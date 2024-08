Roberto Justus se emociona ao levar a quinta filha para escola das netas

No primeiro dia de aula de sua filha caçula, Vicky Justus, Roberto Justus se emociona ao vivenciar momento e encontrar as netas no local

O empresário Roberto Justus acompanhou o primeiro dia de aula de sua quinta filha, a caçula Vicky Justus, de 4 anos, do casamento atual com a influenciadora Ana Paula Siebert Justus. Nesta terça-feira, 13, a herdeira estreou no novo colégio, o mesmo de Rafaella Justus, e de suas netas, Chiara e Sienna, filhas Fabiana Justus.

Após exibir detalhes do look escolhido para a nova fase da pequena, a esposa do apresentador gravou o amado admirando a menina em seu primeiro dia no local. Ana Paula Siebert então perguntou para ele qual era a sensação de levar um filho pela quinta vez para o primeiro dia de aula.

"É maravilhoso, ainda mais encontrar os netos, a família toda, isso não tem preço, é um momento muito emocionante", falou Roberto Justus sobre a oportunidade de ver todos reunidos no mesmo colégio.

Além de registrar o papai babando pela filha, Ana Paula Siebert ainda tirou uma foto de Vicky Justus sendo acolhida pelas de gêmeas de Fabiana Justus e encontrando a irmã de Rafaella Justus, Manuella Pinheiro Tralli, a filha de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli, que também foi matriculada na instituição.

Rafaella Justus revela tradição de Roberto Justus com os filhos

A filha de Ticiane Pinheiro com Roberto Justus, Rafaella Justus, de 15 anos, revelou uma tradição que seu pai faz questão de ter com seus filhos. Neste domingo, 11, de Dia dos Pais, a adolescente fez uma homenagem para o empresário em sua rede social e contou como ele faz para manter os cinco filhos próximos, mesmo sendo de mães diferentes.

Com uma foto sorrindo ao lado dele, a menina, que nas próximas semanas terá uma grande festa de 15 anos, falou sobre ele ser uma pessoa que faz questão de estar presente na vida dos filhos e, para isso, faz preza por uma tradição uma vez por semana com eles. Saiba mais aqui.