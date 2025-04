Ex-BBB Davi Brito exibe resultado da Lipo HD: ‘Recuperando'

Milionário, o ex-BBB Davi Brito conquista a barriga trincada por meio de cirurgia plástica e mostra o resultado impressionante

O ex-BBB Davi Brito, que ficou milionário ao vencer o BBB 24, da Globo, passou por uma cirugia plástica neste final de semana. O rapaz foi operado no sábado, 26, e já recebeu alta hospitalar neste domingo, 27, após realizar o procedimento de Lipo HD.

Davi fez a Lipo Ultra HD para deixar a barriga com gominhos definidos. Além disso, ele também removeu a gordura localizada das costas.

Nas redes sociais, ele compartilhou um vídeo com imagens do resultado do abdômen e surpreendeu pela definição. "Já estou em casa, estou bem, me recuperando. Recuperação 100%. Ocorreu tudo bem”, afirmou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Davi Brito (@daviooficialll)

A notícia da cirurgia

A notícia da cirurgia de Davi Brito foi revelada por sua assessoria de imprensa em um comunicado na tarde de sábado. "Oi, gente! Temos um recado sério sobre o nosso Davizinho. Ele foi submetido a uma cirurgia e, no momento, estamos aguardando a liberação dos próximos boletins médicos para dar a notícia. Agradecemos imensamente o apoio de todos neste momento", informou a equipe.

As polêmicas mais recentes de Davi Brito

Nas últimas semanas, o ex-BBB Davi Brito se envolveu em 3 polêmicas. Uma delas foi quando foi conduzido a uma delegacia após ser flagrado dirigindo sob efeito de bebida alcóolica. Ele não realizou o teste do bafômetro, pagou fiança e foi liberado pela polícia. "Não tem prova de que eu estava bêbado. Não sou obrigado a fazer teste de bafômetro e exame de sangue. Eles não podem me forçar e me obrigar a fazer o teste do bafômetro, porque eu tenho livre arbítrio. Ele simplesmente disse que tinha notado sinas de embriaguez e me levou para a delegacia, e chegando lá eu fui liberado", disse ele na época.

Algum tempo antes, Davi anunciou que seria pai. Porém, a ex-namorada dele perdeu a criança poucos dias depois e os dois romperam o relacionamento.

Além disso, o ex-BBB também se tornou réu na justiça em um processo aberto pela modelo Tamires Assis. Ela acusa o rapaz de violência psicológica quando ele fez uma ameaça para ela enquanto viviam um affair no passado.

Leia também: Ex-BBB Davi Brito assume erros na vida: ‘Não é perfeito’