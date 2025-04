Ticiane Pinheiro mostra look escolhido pela filha Manuella: 'Sozinha'

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro mostrou o look escolhido pela filha Manuella, de cinco anos, e contou que a pequena se arrumou sozinha

Em suas redes sociais, Ticiane Pinheiro sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de nove milhões de seguidores.

Nesta quinta-feira, 24, a apresentadora publicou uma foto da filha Manuella, de cinco anos, fruto de seu casamento com Cesar Tralli.

Na imagem, a pequena surgiu com um look todo na cor rosa, com camiseta, shorts e uma blusa amarrada na cintura. Para completar a produção, Manu apostou em tênis e uma tiara na cabeça.

Ticiane ainda revelou que a filha escolheu sua própria roupa. "Ela se arrumou sozinha", se derreteu a mamãe coruja.

Além de Manuella, Ticiane Pinheiro também é mãe de Rafaella, de 15 anos, fruto do seu antigo relacionamento com Roberto Justus.

Declaração

A apresentadora Ticiane Pinheiro compartilhou, na quarta-feira, 23, um registro carinhoso ao assistir o marido, César Tralli, no Jornal Hoje, noticiário exibido pela TV Globo. Isso porque o jornalista foi escalado pela emissora para cobrir o velório do Papa Francisco (1936-2025), que morreu na última segunda-feira, 21.

Na ocasião, Tici contou que pausou o treino para ouvir o marido falar diretamente de Roma, na Itália, onde ficará até o fim da cobertura do velório do Papa. A cerimônia durará até o próximo sábado, 26. Tralli, inclusive, viajou para o país pouco depois do anúncio da morte do pontífice.

"Muito orgulho! Treinando e assistindo meu amor direto de Roma", declarou Ticiane no vídeo. No registro, ela ainda fez corações e jogou beijos para o amado.

César e Ticiane estão juntos há mais de dez anos e casados há sete anos. O casal tem uma filha, Manuella, de cinco anos. A apresentadora também é mãe de Rafaella Justus, de 15 anos, do casamento com o empresário Roberto Justus.

César Tralli encantou ao postar um momento de seu feriado de Páscoa. Isso porque no último domingo, 20, o jornalista se emocionou ao exibir o reencontro com sua filha, Manuella Pinheiro Tralli, de cinco anos.

Leia também: Rafaella Justus abre o jogo sobre vida amorosa