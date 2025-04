Poliana Rocha mostra Páscoa que preparou para as netas: 'Amor de vó'

Em sua casa em Goiânia, Poliana Rocha mostra como curtiu momento de Páscoa de pijama ao lado de Maria Alice e Maria Flor; veja

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, comemorou a Páscoa com as netas, Maria Alice e Maria Flor, de forma especial. Neste domingo, 20, a empresária postou fotos com as filhas de Zé Felipe e Virginia Fonseca comendo ovos de chocolate e falou sobre o momento.

A influenciadora digital então contou que preparou um momento para ficar com as meninas e José Leonardo. Em sua casa em Goiânia, ela apareceu usando pijama e curtindo a data com as garotas sem preocupação, de forma simples.

"Preparei com amor um momento gostoso para nós 3 (vovó, MA, MF) e comemoramos a nossa PÁSCOA! Foi tão gostoso, eu de pijama e elas bem à vontade! Teve reza, risada e é claro, muito AMOR DE VÓ... Nosso pequeno José, estava dormindo, por isso não participou! Desejo que o amor de Cristo ilumine a Páscoa de todos vocês! Feliz Páscoa", contou o que fizeram.

Ainda nos últimos dias, Poliana Rocha mostrou que mandou construir uma casa de madeira para Maria Alice e Maria Flor brincarem em seu quintal.

Poliana Rocha explica por que não reforma a Fazenda Talismã

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, contou o motivo de não fazer grandes mudanças e reformas na Fazenda Talismã. Ao abrir uma caixinha de perguntas em sua rede social, a loira recebeu um questionamento sobre a propriedade e ela esclareceu.

A mãe de Zé Felipe então explicou o motivo deles não reformarem a propriedade, que tem um estilo mais simples e rústico. A sogra de Virginia Fonseca comentou que é exatamente a forma que o local é que os cativa.

"A simplicidade de lá nos encanta! Sentimos bem, desta forma!", contou a empresária sobre gostarem do lugar do jeito que ele, sem muito luxo ou decoração rebuscada.