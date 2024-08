Filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert revela drama pessoal na escola

Após ter seu primeiro dia de aula na escola de Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, compartilha drama pessoal

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, teve seu primeiro dia de aula na escola da irmã Rafella Justus e das sobrinhas, Chiara e Sienna, as gêmes de Fabiana Justus nesta terça-feira, 13. Ao voltar do colégio, a pequena foi questionada pela mãe como teria sido sua estreia e surpreendeu com a resposta.

Ainda usando o look especial, escolhido para iniciar na "escola grande" já que frequentava uma menor, a caçula do empresário contou como foi começar em um lugar novo. Apesar de ter achado divertido, Vicky Justus comoveu ao dizer para a influenciadora que chorou.

"Eu chorei muito, mas parou", começou respondendo para Ana Paula. Em seguida, a menina contou que fez aula de Educação Física e Português. "Eu vi na TV as coisas", divertiu ao dizer que foi ensinada pelo dispositivo.

Ana Paula então perguntou se ela estaria animada para o próximo dia na escola. "Sim", gritou. Em seguida, ela falou que chorará novamente. "Quero ficar com você", fez drama no colo da mãe. A influenciadora aproveitou para encorajar a herdeira, explicando que tudo bem chorar, mas que o colégio seria algo positivo para ela.

É bom lembrar que Vicky Justus começou no colégio da irmã, Rafaella Justus, e das sobrinhas, Chiara e Sienna, que não apenas recepcionaram a tia como também a caçula de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, que também foi colocada na instituição.

Ana Paula Siebert impressiona ao mostrar a filha na aula de circo

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, impressionou ao mostrar que já está desenvolvendo muito bem suas habilidades motoras e que é bastante corajosa. Nesta segunda-feira, 12, a mãe compartilhou alguns registros dela fazendo aula de circo e surpreendeu com as poses da menina.

Com um look confortável e de cor cinza, a herdeira da influenciadora com o empresário apareceu dando um show na faixa. Toda empolgada, ela subiu no pano e chamou a atenção ao aparecer pendurada de ponta cabeça. Sorridente, Vicky Justus protagonizou o momento sem medo e com liberdade. Veja mais aqui.