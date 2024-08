Ana Paula Siebert monta look especial para o primeiro dia de aula de Vicky

Para o primeiro dia de aula de Vicky, sua filha com Roberto Justus, Ana Paula Siebert monta look confortável, mas cheio de detalhes; veja

A influenciadora digital Ana Paula Siebert mostrou qual foi o look que montou para o primeiro dia de aula de sua herdeira com Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, na escola onde a irmã, Rafaella Justus, e as sobrinhas, Chiara e Sienna, filhas de Fabiana Justus, estudam.

Sem abrir mão do estilo, a loira escolheu peças confortáveis, mas com um toque especial. A esposa do empresário então apostou nos tons claros para contrastar com uma calça azul. Além de uma blusa de lã, Ana Paula ainda escolheu um casaco puffer com pelinhos.

Vicky Justus então arrematou a combinação com tênis nos tons das peças e uma par de luva rosa da Hello Kitty. Inclusive, a mochila escohida para a escola foi uma da personagem e personalizada com seu nome no bolso.

"Chegou o grande dia! Primeiro dia da 'escola grande'", falou a influenciadora sobre a garota ter mudado para o colégio da irmã Rafaella Justus, o mesmo que Manuella Pinheiro Tralli, filha de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli também foi matriculada.

Além de mostrar o look de Vicky, a esposa de Roberto Justus ainda encantou ao exibir o encontro de sua filha com as sobrinhas, Chiara e Sienna, e Manuella.

Veja o look do primeiro dia de aula de Vicky Justus:

É bom lembrar que Ana Paula Siebert e Vicky Justus dão o que falar com seus looks combinando e luxuosos. Nos últimos dias, ao voltarem de viagem dos EUA, mãe e filha roubaram a cena no aeroporto com carrinho caríssimo e bolsa de bebê de quase R$ 15 mil.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Paula Siebert Justus (@anapaulasiebert)

Ana Paula Siebert impressiona ao mostrar a filha na aula de circo

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, impressionou ao mostrar que já está desenvolvendo muito bem suas habilidades motoras e que é bastante corajosa. Nesta segunda-feira, 12, a mãe compartilhou alguns registros dela fazendo aula de circo e surpreendeu com as poses da menina.

Com um look confortável e de cor cinza, a herdeira da influenciadora com o empresário apareceu dando um show na faixa. Toda empolgada, ela subiu no pano e chamou a atenção ao aparecer pendurada de ponta cabeça. Sorridente, Vicky Justus protagonizou o momento sem medo e com liberdade. Veja mais aqui.