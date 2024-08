Ana Paula Siebert impressiona ao mostrar a filha na aula de circo

Ao compartilhar momentos de aula de circo de sua filha com Roberto Justus, Vicky Justus, Ana Paula Siebert impressiona com habilidade da pequena; veja

A filha de Roberto Justus e Ana Paula Siebert, Vicky Justus, de 4 anos, impressionou ao mostrar que já está desenvolvendo muito bem suas habilidades motoras e que é bastante corajosa. Nesta segunda-feira, 12, a mãe compartilhou alguns registros dela fazendo aula de circo e surpreendeu com as poses da menina.

Com um look confortável e de cor cinza, a herdeira da influenciadora com o empresário apareceu dando um show na faixa. Toda empolgada, ela subiu no pano e chamou a atenção ao aparecer pendurada de ponta cabeça. Sorridente, Vicky Justus protagonizou o momento sem medo e com liberdade.

"Aula de circo", registrou Ana Paula Siebert em seus stories no Instagram. A influenciadora se derreteu ao exibir a herdeira toda esperta no momento.

É bom lembrar que a caçula de Roberto Justus estuda na mesma escola que a irmã, Rafaella Justus, de 15 anos. A filha de Ticiane Pinheiro com Cesar Tralli, Manuella Pinheiro Tralli, de 5 anos, também se mudou para o colégio delas.

Filha de Roberto Justus é flagrada em carrinho caríssimo

A filha caçula de Roberto Justus, Vicky Justus, de 4 anos, chamou a atenção ao chegar ao Brasil na terça-feira, 06, em grande estilo. Sendo empurrada pela mãe, a influenciadora Ana Paula Siebert, a pequena encantou ao se esconder das câmeras e impressionou ao surgir em um carrinho de luxo.

Após curtir férias nos EUA, ela desembarcou usando um aerolook confortável, mas com toques especiais, como o tênis de grife, a herdeira do empresário não passou despercebida ao aparecer deitada no item também de grife e que custa mais de R$ 20 mil.

Isso mesmo, Vicky Justus mais uma vez não passou despercebida ao surgir em seu acessório estampado com o logo da marca italiana Fendi que pode chegar ao valor de R$ 21.520. Além disso, uma bolsa de bebê, também da grife, apareceu pendurada no carrinho e custa em torno de R$ 14.242. Veja as fotos e todos os detalhes aqui.