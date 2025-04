Eliezer se impressiona com inteligência da filha de dois anos: 'É chocante'

Em suas redes sociais, Eliezer contou a tática que a filha Lua, de dois anos, usa para conseguir ver TV e se impressionou com a esperteza da menina

Em suas redes sociais, Eliezersempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Casado com Viih Tube, ele é pai de Lua, de dois anos, e de Ravi, de cinco meses.

Nesta quinta-feira, 24, o digital influencer se impressionou com a esperteza da primogênita e contou que Lua tem uma tática quando quer assistir TV.

"Eu confesso que as vezes fico espantado com a capacidade de raciocínio rápido da Lua com dois anos. Aqui em casa não temos televisão em áreas comuns, somente dentro do nosso quarto (meu e da Viih), dos hóspedes e das nossas colaboradoras. Dentro do quarto das crianças, não colocamos. Então, a Lua só assiste TV no nosso quarto. Só que controlamos o tempo de tela, nem sempre que ela pede a gente deixa. Mas aí ela é tão esperta e tão inteligente que ela arruma outras maneiras de conseguir a TV indo para o nosso quarto de uma maneira muito sutil, como quem não quer nada e eu fico assustado pensando: 'Como ela pensou nisso?'", disse ele.

Em seguida, Eliezer mostrou um vídeo em que a pequena aparece pedindo para jantar no quarto dele, mas no fundo o que ela quer é conseguir assistir desenho.

"Ela claramente está negociando comigo, baseado nos interesses dela e nos meus como pai. É chocante. Ela queria ver desenho, a gente não deixou. Então ela arrumou um jeito para ir para o nosso quarto, pediu para jantar lá porque sabe que a gente vai querer que ela jante antes de dormir", afirmou.

Fofura

Em suas redes sociais, Eliezer sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de quatro milhões de seguidores. Nesta quinta-feira, 24, o digital influencer encantou os internautas ao postar novas fotos do filho Ravi, de cinco meses, fruto de seu relacionamento com Viih Tube.

Nas imagens, o pequeno surgiu sentado no sofá e abrindo um sorrisão. Além disso, Ravi esbanjou fofura ao usar uma blusa de manga comprida na cor preta e uma calça marrom.

"O poderoso chefinho", escreveu o papai coruja. Em seguida, o famoso revelou o motivo do sorriso. "Bem de boa porque acabou de tomar um tetê", afirmou.

Além de Ravi, Viih Tube e Eliezer também são pais de Lua, de dois anos.

Leia também: Eliezer toma esporro de Viih Tube após atitude com a filha