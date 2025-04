Grávida pela segunda vez, Ary Mirelle exibe o barrigão em nova foto

Esposa de João Gomes, a influencer Ary Mirelle explode o fofurômetro ao mostrar o seu barrigão de grávida em nova foto

Grávida pela segunda vez, a influenciadora digital Ary Mirelle agitou as redes sociais ao mostrar seu barrigão em nova foto. Neste domingo, 27, ela foi renovar o bronzeado com biquíni azul e aproveitou para registrar o quanto sua barriga já cresceu.

A morena espera o nascimento de mais um menino, que vai receber o nome de Joaquim e é seu segundo filho com o cantor João Gomes. “Joaquim pra jogo”, brincou ela na legenda do clique.

Vale lembrar que Ary e João já são pais de Jorge, de 1 ano.

Ary Mirelle passou por cirurgia na segunda gestação

Há poucas semanas, a influencer Ary Mirelle passou por uma cirurgia na gestação. Ela passou por uma cerclagem, procedimento cirúrgico que dá pontos no colo do útero para evitar uma abertura prematura durante a gravidez.

"Deixa eu explicar a vocês sobre isso. Eu posso ter dez gravidezes e, nas dez, eu vou ter que fazer isso. É porque o meu colo do útero não aguenta uma gravidez, e eu já tinha falado isso aqui para vocês. Mas eu consigo fazer esse procedimento e ter meu bebê, igual foi com Jorge. Ele veio prematuro, mas eu consegui segurar até certo ponto para ele nascer. Eu tenho uma coisa chamada incompetência istmocervical, que é um colo do útero incompetente. Ele não suporta uma gravidez, não suporta o peso do bebê e, quanto mais o bebê pesa, mais o colo vai abrindo e pode causar um parto prematuro, que é o que eu não quero. Por isso, eu fiz a cerclagem", afirmou ela.

E completou: "E qual é o risco dessa cirurgia? É de, quando eles estiverem costurando lá, a bolsa estourar. Eu fiquei bem apreensiva, igual da primeira vez, mas quando deu certo, eu relaxei. Mas não é nada de risco. A gente pensa em ter uma família grande, então a gente quer três filhos. No terceiro, eu paro. Mas, por enquanto, eu só quero o terceiro para daqui a uns 4 ou 5 anos".

