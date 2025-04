Filho de Claudia Raia rouba a cena em novas fotos: 'Puro suco de fofura'

A atriz Claudia Raia encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar novas fotos com Luca, seu filho com Jarbas Homem de Mello

Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais na noite desta quarta-feira, 23, ao compartilhar novas fotos com o filho caçula, Luca, de dois anos, fruto de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Nos cliques, a atriz aparece em um camarim, usando óculos escuros e com um look todo preto. Já o pequeno está em pé no colo da mamãe, vestindo um macacão estampado e segurando um leque. Os dois capricharam no sorriso para os registros.

"Puro suco de fofura", escreveu a artista na legenda da publicação, deixando os internautas encantados. "Muita perfeição esses amores", disse uma seguidora. "Que lindo! A mesma boca da mamãe", observou outra. "Que amor", se derreteu uma fã. "Ohhh ele está um rapazinho lindo e simpático", comentou mais uma.

Vale lembrar que Claudia Raia também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e de Sophia Raia, de 22, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari.

Confira:

Claudia Raia encanta com homenagem no aniversário do filho

No último dia 15, Claudia Raia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais velho, Enzo Celulari. O jovem, fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari, completou 28 anos.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro, incluindo imagens de quando ele era criança e outras recentes, e escreveu uma bela homenagem para ele.

"Hoje é dia da arte e você é a minha maior obra! Meu primogênito, foi com você que eu aprendi a ser mãe, obrigada por me escolher e me ensinar tanto... Tenho muito orgulho do homem maravilhoso que você se tornou. Feliz aniversário! Que a vida te conduza amorosamente. Te amo, Nuno, te amo pra sempre, seis vezes o tamanho do universo", declarou a artista. Veja a publicação!

