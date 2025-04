Cantor de 44 anos morre apenas 4 meses após iniciar tratamento

O cantor sergipano Igor Rodrigues, conhecido como Igor Rodsi, morreu aos 44 anos de idade: 'Vai sem culpa e sem dor’

O cantor sergipano Igor Rodrigues, conhecido como Igor Rodsi, morreu aos 44 anos de idade. De acordo com o site G1, ele faleceu apenas 4 meses após o diagnóstico de câncer.

O rapaz fazia o tratamento desde dezembro de 2024 contra a leucemia mieloide aguda, mas não resistiu. Ele deixou a esposa e um filho.

Nas redes sociais, a equipe dele compartilhou um texto comovente para comunicar a morte dele e lamentar sua partida. “Hoje, o céu ganhou uma nova canção. Nosso querido Igor Rodsi partiu em viagem para um novo plano. Mas nos recusamos a falar em Igor no tempo ‘passado' porque ele é presente nas pessoas com quem ele conviveu e em sua arte que permanece. Uma alma linda e inquieta, coração aberto, inspiração para todos que cruzaram seu caminho. Voz e acordes que levam sonhos, coragem e generosidade”, escreveram.

E completaram: "Igor partiu, mas deixa sua marca na cena artística sergipana: não apenas subindo ao palco, mas estendendo a mão. Ele abriu espaços, incentivou novos músicos, plantou esperanças e cultivou amizades que hoje choram sua partida. O mundo parece mais silencioso sem ele - mas quem fecha os olhos e escuta com o coração ainda ouve sua voz e suas canções vivas, pulsando em cada lembrança, em cada história compartilhada. Ele não é passado, ele é presente! Mas voa passarinho, vai sem culpa e sem dor. Vai seguindo o seu novo caminho, só não esquece o nosso amor! Vai em paz, Igor. Nos encontraremos nas lembranças e canções”.

Morte de Edy Star

Famoso ícone queer do Brasil, Edy Starmorreu na madrugada desta quinta-feira, 24, aos 87 anos. O artista estava internado no Complexo Hospitalar Heliópolis, em São Paulo, após sofrer um acidente doméstico há quase uma semana.

"É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento de Edy Star, no início da madrugada de hoje, 24 de abril. Ele chegou ao hospital em estado gravíssimo, foi submetido à diálise, mas enfrentava complicações mais severas. Edy viveu como quis — com arte, coragem e liberdade — e sempre merecerá nosso aplauso. Agradecemos profundamente todas as manifestações de carinho, solidariedade e mobilização nos últimos dias. Em breve, informaremos os detalhes sobre o funeral", diz o comunicado publicado na página do famoso.

