Lunação, carta do universo e mais: o novo episódio de CARAS Astros e Oráculos

Quer ficar por dentro das previsões astrológicas semanais? O programa CARAS Astros e Oráculos é o lugar ideal para isso. Nesta segunda-feira (28), a CARAS TV lança o sexto episódio da atração semanal e dedicada ao universo da astrologia, apresentado pela astróloga e numeróloga Vanessa Alvaiz, com participação especial da taróloga Chaline.

No episódio desta semana, as especialistas conversam sobre lunação, reencarnação, carta do universo - propícia para este momento -, previsões detalhadas de cada signo e muito mais. Além disso, o programa também aborda a Carta da Semana, que responde a uma pergunta pessoal do público.

Desta forma, a atração aposta na interatividade, respondendo a perguntas enviadas pelos telespectadores, tornando cada episódio uma experiência envolvente e personalizada.

Você sabe o que é lunação?

Neste episódio, Vanessa explica que lunação é o momento em que o sol e a lua entram no mesmo signo. Assim, inicia-se uma lua nova e um novo ciclo de 28 dias. Agora, tivemos uma nova lunação no signo de Touro, cuja frequência é a prosperidade.

Como fazer a Carta do Universo?

Com a lunação no signo de Touro, Chaline afirma neste episódio que este é o momento ideal para escrever a Carta do Universo.

"Escreva os pedidos em uma folha com lápis grafite. Você deverá escrevê-los como se já estivessem acontecido, dando detalhes e agradecendo. O universo não sabe quando as coisas são reais ou fictícias, por isso, é necessário saber pedir. Depois, é só guardar na gaveta e, vez ou outra, ler de novo", explica.

